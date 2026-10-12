內地現可怕手機連結陷阱　一按定位全洩漏　男子慘遭債主長期追蹤

近日，江蘇揚州的陳先生前往轄區派出所報案稱，感覺自己身上就像被安裝了定位器。



多年前，陳先生與周某存在債務糾紛。陳先生發現，周某總能掌握他的行蹤，即便他外出出差，對方也能精準獲知其位置，並持續向他催討欠款。長期被人暗中定位，讓陳先生出門提心吊膽，正常工作與生活受到嚴重干擾，於是他選擇報警求助。

江蘇男子疑遭債主暗中定位急報警，警方調查揭發手機連結陷阱。（微博@大象新聞）

洩露個人位置的「手機連結陷阱」曝光：

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警方調查發現，周某在「極速定位」非法網站付費註冊，把內容包裝成微信小程式連結發給對方，接收人一旦點擊允許獲取位置，網站程式的後台就可以獲取被定位人點擊連結時的精準位置訊息。

據悉，周某不光用這一手段催債，還對外有償提供定位服務牟利，兩個多月非法獲取定位訊息306條，獲利近兩萬元人民幣。

檢察院以涉嫌侵犯公民個人信息罪，對周某及相關人員彭某兩名犯罪嫌疑人提起公訴。法院綜合二人犯罪事實、涉案情節及社會危害程度，依法作出判決，分別判處二人一年至三年不等的有期徒刑。

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