日男無牌行醫被判有期徒刑5年　檢方：被告想在女性前「充大頭」

日本大阪地方法院10月29日對一名沒有醫師執照卻從事醫療活動的男子作出一審判決，判處其有期徒刑5年，不予緩刑。此外，該名男子還以與「癌症疫苗」相關的虛假投資計劃為幌子，騙取熟人約3000萬日元（約149萬港元）。



日媒報道，67歲的被告原田伸一曾任公司高層，他被控於2024年至2025年間，在一家提供癌症免疫療法等治療的診所內，在沒有醫師執照的情況下為169人治療。

在此前的庭審中，被告已承認無牌行醫的起訴內容。檢方指出，被告是「為了以更好的條件與女性交往」，才開始冒充畢業於京都大學的醫生，至今已有30年，批評這種行為惡意且可能損害公眾對醫生的信任。

大阪地方法院（網上圖片）

大阪地方法院在周四的判決中指出，「他工作了約8個月，利用醫生的身份對169名患者進行了面談。他實施了諸如決定是否給患者接種癌症免疫療法疫苗等重要的醫療行為，這是一項嚴重的犯罪，足以動搖公眾對醫療機構的信任。」

至於詐騙罪，被告表示「基本不符合事實」，否認相關指控，並稱自己「當時說明過這是投資」。檢方對此要求判處6年有期徒刑。