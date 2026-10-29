東京警方拘捕一名中國籍男子　涉5月銀座噴灑刺激氣體致30人不適

東京警視廳10月29日宣布，以傷害嫌疑逮捕了一名24歲的中國籍男大學生。該男子涉嫌於今年5月在東京銀座商業設施「GINZA SIX」內向一名男子噴灑噴霧，事件導致現場多達30人身體不適。據警視廳透露，該名男大學生向警方表示不想說話，並未表明是否認罪。



朝日新聞報道，東京中央區銀座GINZA SIX購物中心5月發生一宗疑似催淚氣體噴射事件。東京警視廳周四表示，已逮捕居住在堺市中區的24歲中國籍生葉盛楓，罪名是涉嫌攻擊。

根據築地警察署的消息，今年5月25日中午左右，一名嫌疑人在某銀行一樓自動櫃員機區域，向一名30多歲陌生男子臉部噴灑疑似噴霧劑的物質，導致該男子及其他現場多人不適。警方在現場檢測出辣椒素成分。

圖為東京警視廳。(wiki)

該次事件共造成30人不適，年齡介乎20多歲至80多歲，其中包括附近的居民。其中，25名男女出現喉嚨痛等不適症狀並已送醫。警方表示，目前尚無法確認嫌疑人是否認識任何受害者，正在調查事件詳情。

事發後，嫌犯搭乘地鐵逃脫，警方正在調取監視器錄影進行分析。嫌犯在事發前不久曾在案發現場附近與一名男子會面，警方也在調查該男子的下落，因為他可能了解案情。