中國降級參加東盟防長擴大會議　國防部：菲方設障阻礙中方參會

東盟防長擴大會於10月28至29日在菲律賓宿霧（Cebu）舉行，中國國防部長董軍未出席該會議，中方派駐菲律賓使館國防武官出席，《環球時報》指是2010年首屆東盟防長擴大會舉行以來，中方參會官員級別最低一次。中國國防部發言人張曉剛在記者會上表示菲律賓違反協議精神及外交準則。



張曉剛在29日的記者會上表示，作為東盟防長擴大會的輪值主席國，菲方放任個別政客肆意妄為、公器私用，重重設障阻礙中方參會，嚴重破壞東盟協商一致的原則，違背防長擴大會開放包容的精神，不符合基本禮儀，損害中方作為機制成員的正當權利，多數東盟國家紛紛予以質疑和反對。

張曉剛指，在有關背景下，中國仍然決定派代表參會，體現對東盟中心地位的堅定支持，體現對地區的防務安全合作持負責任態度。同時續指菲方一意孤行，綁架東盟、攪局生事，削弱的是東盟防長擴大會的聲譽，破壞的是東盟國家之間的團結互信，最終損害的是菲律賓及地區國家和人民的根本利益。

2026年10月29日，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）在菲律賓宿霧莫凡彼酒店（Movenpick Hotel）國際媒體中心舉行的新聞發布會上發言；當時正值第20屆東盟國防部長會議期間。（Reuters）

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro Jr.）則於同日主張，東盟國家並不認同中國國防部關於其參與區域國防論壇的看法，表示沒有任何國家有權對東盟的運作機制進行定性。他同時指，東盟國家如何表達自身訴求應由東盟自行決定，他亦表明關鍵事實是中國能夠闡明其立場。