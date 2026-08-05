東盟與緬甸軍政府重啟接觸　分析稱破冰不等於接納　對緬政策未變

隨着東盟（ASEAN）成員國外長上個月與緬甸外長舉行五年來首次面對面會晤，以及緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）將於星期四（8月6日）訪問泰國，緬甸軍政府與東盟的關係，正進入一個新的試探階段。但受訪分析員認為，雙方重新接觸並不等於接納，東盟的對緬政策並未出現根本性改變。



自2021年緬甸發生政變以來，東盟一直限制緬甸軍政府參與高層政治會議，並推動落實「五點共識」。然而，這僅僅傳達了區域層面對軍政府的不滿，並未產生足夠影響力來改變軍方的行為。

7月11日，泰國外交部長西哈薩（右，Sihasak Phuangketkeow）和緬甸外交部長丁貌瑞（左，Tin Maung Swe）在曼谷出席雙邊會談。這是緬甸軍方高層五年來首次受邀出席這類活動。（圖/泰國外交部）

緬甸軍方始終無力控制全國許多地區，地方武裝組織的影響力也有所擴大，導致人道危機不斷惡化，難民流動、跨境犯罪和非法經濟活動等問題越來越直接影響到周邊國家。

經過五年的冷對峙，東盟近期對緬甸打開一扇溝通之門，卻未向軍政府敞開接納的大門。泰國首相阿努廷（Anutin Charnvirakul）星期二（8月4日）表態，「五點共識」仍是東盟處理緬甸局勢的指導框架，泰國始終主張對緬甸採取「經過審慎調整的重新接觸方式」。

「有限孤立」收效甚微 東盟改變對緬策略

東盟政策出現調整，既與緬甸局勢的變化有關，也因為東盟過去的策略成效有限。

澳洲昆士蘭大學亞太保護責任中心高級研究員育雲（Yuyun Wahyuningrum）接受《聯合早報》採訪時說，東盟一些成員國或許認為，與緬甸維持最低限度的接觸收效甚微，因此傾向於採取更務實的方式。

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「這是東盟在策略上的調整，而非根本性的政策轉變。部分成員國希望保持與緬甸的溝通渠道暢通，尤其是在人道援助、地震後的救災應對、跨國犯罪，以及軍方主導的大選籌備等方面。」

軍政府盼獲合法性 東盟緬甸生分歧

然而，緬甸軍政府希望從重新接觸中獲得的利益，與東盟並不相同。自2021年以來，軍政府一直尋求被東盟認可，現在他們獲得了一個被視為突破外交孤立、獲得更大國際空間的契機。

曾任美國和平研究所（USIP）緬甸項目官員的福特（Billy Ford）受訪時指出，軍政府並不需要東盟協助解決衝突，而是希望東盟認可其所謂的政治合法性，並期待世界其他國家也隨之接受這一點。

他強調，敏昂萊曾在2021年出席東盟領導人特別會議時，表示不反對「五點共識」並且還認為有幫助，只是為了緩解壓力，根本無意遵守。實際上，敏昂萊近日再次批評「五點共識」，更指責東盟歧視緬甸。

「敏昂萊可能押注東盟會認為緬甸衝突難以解決，因此最終會回歸不干涉原則，把政變視為緬甸內部事務，並允許軍政府重新獲得東盟會議桌上的位置。」

如今，內比都（Naypyitaw）針對平民的空襲仍持續升級，阻止人道援助進入，並拒絕釋放政治犯，但緬甸代表卻能到曼谷與東盟外長舉行非正式會晤。新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院緬甸項目高級研究員莫杜扎（Moe Thuzar）受訪時說，內比都期待「接觸等於接受」，加上軍政府公開拒絕「五點共識」，這是東盟面臨的最大挑戰。

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接觸成果待觀察 「五點共識」推進須具體計劃

緬甸問題實現持久的政治解決方案，離不開所有利益相關方展開對話。育雲強調，東盟的接觸範圍應擴大到軍方之外，包括民族團結政府、地方武裝組織、公民社會以及受影響的社區。

同理，緬甸軍政府高層重新坐回會議桌，並不代表真正的回歸。東盟與緬甸的重新接觸是否成功，還須觀察一些決定性指標。

資料照片：2026年3月27日，緬甸軍方領導人敏昂萊大將在緬甸內比都參加紀念第81個武裝部隊日的閱兵式。（Reuters）

在7月12日的會議上，東盟外長表明，在考慮下一步行動之前，須看到「五點共識」落實取得切實進展。莫杜扎說，東盟會將哪些具體變化視為「進展」，值得各方關注。

此外，各成員國也十分關注被拘押的政治領導人的待遇和處境，例如昂山素姬。莫杜扎說，鑑於東盟特使以往均未能獲准與昂山素姬會面，紅十字國際委員會代表星期一（8月3日）與昂山素姬的會面或許能為東盟提供參考，以判斷2026年東盟輪值主席國的特使是否也會獲得類似機會。

「過去五年的經驗顯示，『五點共識』所列出的措施或優先事項，須有更具體的執行計劃和評估指標，以讓東盟決定是否繼續推進接觸。」

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】