歐洲央行行長拉加德請辭明年2月提前卸任　法國大選前時機受關注

歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）周四（10月29日）宣布請辭，結束外界對其去向長達數月的猜測，拉加德原定於2027年10月任期屆滿，她將提早約8個月離任。



據路透社10月29日的報道表示，拉加德將於2027年2月7日正式卸任，現年70歲的拉加德在社交媒體發布的一段短影片中表示，她離開該機構時表示，對任務「圓滿完成」深感欣慰，如今的歐洲央行已作好準備，足以應對未來的挑戰。

路透社引述一位知情人士透露，曾任法國財政部長及國際貨幣基金組織（IMF）總裁的拉加德之所以選擇辭職，是為了能夠就法國乃至全球的政治事務表達觀點，若繼續作為歐洲央行行長，她則要保持中立。由於法國2027年4月將舉行總統大選，拉加德如今請辭更受關注。

美媒POLITICO也引述知情人士指，拉加德是為獲得「更大的自由來表達個人觀點，並參與非貨幣政策相關事務」，原因是「當看到自己國家乃至全球正發生的變化時，她無法保持中立」，她的請辭引發外界對於她可能重返法國政壇的進一步猜測。天空新聞指，拉加德將面對有關她是否有意參加法國總統大選的提問。

同時，拉加德也被視為可能接任世界經濟論壇（WEF）主席一職的人選。

在三個月前，拉加德曾否認有關她將提前離任的傳聞，稱在通脹「陰霾」之際，她不能就此離開歐洲央行。歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）表示，即將啟動尋找拉加德繼任者的程序。

2026年9月10日，德國柏林，歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde）出席歐洲央行管理委員會議後發表講話。（Reuters）

法國右派政黨對此舉表示不滿，負責為馬林勒龐（Marine Le Pen）競選綱領制定經濟政策的唐吉（Jean-Philippe Tanguy）向路透社表示，拉加德此舉是對法治的蔑視：「我早就料到了，這是對我們的又一次冒犯，令人遺憾。」

來自中右翼「歐洲人民黨」（European People's Party）的德國歐洲議會議員費伯（Markus Ferber）也指出，在通脹高企、債券市場動盪且選舉臨近的背景下，拉加德的提前辭職釋放出「錯誤的信號」，指「如果給人留下這種離職是配合國內選舉時機的印象，那將損害人們對該機構的信任，該機構本應超越任何國內政治考量。」