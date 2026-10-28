英退休工人拍賣塵封閣樓15年Pokémon卡　1600萬賣出或創歐洲紀錄

英國南部城市沃金（Woking）一名退休裝修工將收藏多年的寶可夢（Pokémon）卡牌交予拍賣行，最終於10月21日合共拍賣出156萬英鎊（約1626萬港元）。其中，一套當年僅以約300英鎊（約3127港元）購入的卡牌，賣出價高達7.5萬英鎊（約78萬港元），為購入價的250倍。負責今次拍賣的Ewbank’s稱，這是英國迄今為止價值最高的集換式卡牌拍賣，甚至有望創下了歐洲紀錄。



英國廣播公司報道，該名不願透露姓名的男子收藏的這些卡牌在閣樓裡存放了15年，至上週三在拍賣行以高價成交。他說：「大家常說在閣樓裏發現了『寶藏』，對我而言，這可是千真萬確的事。」

該名男子表示，兒子於上世紀90年代尾開始收集寶可夢卡牌，並與同學交換，令他亦產生興趣。他覺得卡牌設計精美，曾考慮其日後可能有投資價值，遂透過eBay購入部分完整套裝。不過，他購入的珍藏與兒子平日玩耍的卡牌分開保存，並妥善放入專用收藏冊。隨着兒子長大、興趣漸減，收藏便被收進閣樓，多年未有理會，長達15年之久。

最矚目的一套是「傳奇收藏完整大師套裝」（Legendary Collection Complete Master Set），原本估價最高2萬英鎊（約20.86萬港元），最終以10萬英鎊（約104萬港元）成交，達估價上限的5倍。(Ewbank's)

此前，他完全不知道這些卡牌如此值錢，直至他在當地報紙上看到新聞，稱一張卡牌就能賣出超過6000英鎊（約6.26萬港元），於是便聯絡當地拍賣行估價。

據Ewbank's拍賣行介紹，此次寶可夢藏品創下的成交總額，打破了先前在倫敦創下的紀錄。先前的紀錄是在10月9日由Stanley Gibbons拍賣行創下的，當時的成交總額為87.2萬英鎊（約909萬港元）。

Ewbank's拍賣行集換式卡牌部門主管James Spooner稱，該名男子原本擁有42套保存良好的卡牌，團隊對此大感震驚。(Ewbank's)

該拍賣行集換式卡牌部門主管James Spooner稱，該名男子原本擁有42套保存良好的卡牌，團隊對此大感震驚。最終，男子保留一套，其餘全部於上週三拍賣。他表示，最矚目的一套是「傳奇收藏完整大師套裝」（Legendary Collection Complete Master Set），包括一張接近全新品相的噴火龍卡牌。套裝原本估價最高2萬英鎊（約20.86萬港元），最終以10萬英鎊（約104萬港元）成交，達估價上限的5倍。