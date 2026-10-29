克里姆林宮：歐洲國家不獲納入美俄烏11月阿布扎比會談

外媒10月28日報道，根據克里姆林宮一位高級外交政策官員透露，歐洲國家不會獲納入下一輪在阿布扎比舉行的美俄烏會談。



半島電視台報道，克宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）向國際文傳電訊社（Interfax）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）及挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）進行了90分鐘通話會議，期間並未提及歐洲國家可能參與討論的話題。

不過，斯圖布的說法有所不同，他在赫爾辛基向一個北歐理事會會議稱，歐洲國家將參與11月的阿布扎比會談。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三在荷蘭記者會上稱，美俄烏三方會談11月6日至10日在阿聯酋舉行；烏方希望歐洲亦參與，並稱需要團結及加大對俄壓力。

2026年10月28日，烏克蘭總統澤倫斯基和荷蘭首相耶滕在荷蘭海牙的卡特斯豪斯舉行的記者會上握手。（Reuters）

荷蘭首相耶滕（Rob Jetten）承諾今冬加碼5億歐元（約45.4億港元）軍援，購置無人機等裝備強化烏方防禦；荷蘭政府並公布未來三年合共12億歐元（約109億港元）的援助方案，及年底前撥4000萬歐元（約3.63億港元）予烏克蘭能源支援基金。

澤連斯基同日較早時與英國首相貝安德（Andy Burnham）通話，感謝英方新公布的100億英鎊（約1037億港元）援助方案；唐寧街稱，方案包括國防部額外5億英鎊軍援，以填補烏克蘭今冬防空的緊急缺口。