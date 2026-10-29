克里姆林宮：歐洲國家不獲納入美俄烏11月阿布扎比會談
撰文：韓學敏
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外媒10月28日報道，根據克里姆林宮一位高級外交政策官員透露，歐洲國家不會獲納入下一輪在阿布扎比舉行的美俄烏會談。
半島電視台報道，克宮外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）向國際文傳電訊社（Interfax）表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周二與芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）及挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）進行了90分鐘通話會議，期間並未提及歐洲國家可能參與討論的話題。
不過，斯圖布的說法有所不同，他在赫爾辛基向一個北歐理事會會議稱，歐洲國家將參與11月的阿布扎比會談。
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周三在荷蘭記者會上稱，美俄烏三方會談11月6日至10日在阿聯酋舉行；烏方希望歐洲亦參與，並稱需要團結及加大對俄壓力。
荷蘭首相耶滕（Rob Jetten）承諾今冬加碼5億歐元（約45.4億港元）軍援，購置無人機等裝備強化烏方防禦；荷蘭政府並公布未來三年合共12億歐元（約109億港元）的援助方案，及年底前撥4000萬歐元（約3.63億港元）予烏克蘭能源支援基金。
澤連斯基同日較早時與英國首相貝安德（Andy Burnham）通話，感謝英方新公布的100億英鎊（約1037億港元）援助方案；唐寧街稱，方案包括國防部額外5億英鎊軍援，以填補烏克蘭今冬防空的緊急缺口。