土耳其旅遊勝地卡帕多奇亞奇「精靈煙囪」坍塌　至少3死5傷

土耳其著名旅遊區卡帕多奇亞（Cappadocia）的火山岩地貌「精靈煙囪」（fairy chimney）10月29日在大雨後部分崩塌，造成至少3人死亡、5人受傷。



路透社報道，事發於當地時間周四下午3時15分，岩屑墜落擊中格雷梅露天博物館附近的人群，當時尋獲兩死一傷，死者及傷者國籍其時未明。

當局已派出救護及搜救隊伍，並封閉事發區域。從網上的片段顯示，重型機械在現場移走大型岩塊，救援人員搜索是否仍有人被困。土耳其司法部長居爾萊克（Akın Gürlek）表示，已就事故展開調查。

內夫謝希爾省長科克（Huseyin Kok）稱，連日大雨懷疑導致岩體在格雷梅（Goreme）一處景點入口停車場附近坍塌，醫療及救援隊伍隨即趕赴現場；三名死者中兩人為土耳其籍，第三人身份未公布；救援人員仍在搜索或被瓦礫掩埋的人，科克表示：「希望沒有其他傷亡」。

卡帕多奇亞位於土耳其中部，以「精靈煙囪」的尖岩柱景觀著稱，吸引來自世界各地的遊客。這些岩柱是由古代火山活動造成。該處屬聯合國教科文組織世界遺產，是全國最多遊客到訪的地點之一；事發適逢土耳其共和國日假期，區內本應擠滿遊客。