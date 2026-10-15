土耳其接管反對派電視台　埃爾多安政府或進一步收緊媒體管控

土耳其警方10月14日突擊搜查親反對派的人民電視台（Halk TV）總部，拘捕11人，並委派一名政府託管人接管電視台，暫停所有節目播放。當地檢察部門表示，現正身處外地的Halk TV主席馬Cafer Mahiroğlu及另外16人，涉嫌受賄和洗黑錢等罪。 這次行動不僅中斷了電視台的直播節目，還被視為總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）壓制批評聲音、讓國內自由媒體噤聲的進一步升級行動。



綜合外媒報道，伊斯坦堡檢察官辦公室周三表示，此次搜查及對該台管理權的接管，是針對電視台持有人的一項調查的一部分；他被懷疑涉及「賄賂、串通投標以及洗白犯罪所得資產」。當局又宣布，與Mahiroğlu有關的多家公司已被查封，並已指定「儲蓄存款保險基金」（TMSF）作為託管人負責管理這些公司。

Halk TV是土耳其最受歡迎的電視台之一，也是全國少數的獨立媒體機構之一。Mahiroğlu在社交平台發文稱：「政府查封電視台，是土耳其黑暗的一天」。他還指，當局的指控毫無事實根據。

土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）。（Getty）

土耳其主要反對黨「新黨」（Yeni Parti，簡稱 YEP）的領導人厄澤爾（Özgür Özel）強烈譴責了此次突襲，稱這是埃爾多安實行獨裁統治的又一證據。他表示：「在黎明時分突襲電視台、強行指派接管人——只有獨裁者才會幹這種事。那些曾指派接管人掌控地方政府、踐踏民意的人，如今又指派接管人去控制擁有數百萬觀眾的 Halk TV。因為他們無能，而且懦弱！」

在埃爾多安執政的20多年間，他對土耳其的控制日益收緊，該國的新聞自由也遭到了嚴重破壞。在「無國界記者」組織（Reporters Without Borders）編制的「世界新聞自由指數」中，土耳其今年在 180 個國家和地區中排名第 163 位。該組織指出，土耳其 90% 的全國性媒體機構都處於政府的控制之下。