土耳其卡塔爾巴基斯坦印尼簽防務協議　加強軍工合作

土耳其、卡塔爾、巴基斯坦及印尼10月21日在卡塔爾多哈簽署《巴德爾諒解備忘錄》，同意加強防務合作及提升防禦能力。



路透社報道，土耳其國防部發聲明稱，協議旨在深化合作及發展夥伴關係，並形容協議「具有重大經濟意義」。聲明指，各方將在軍事生產、提升軍事能力、技術軍事訓練及研發方面合作，並利用各自獨特的軍事生產能力，促進合作與整合，增強國防工業產能，以滿足盟友及友好國家的需求。

圖為2019年10月23日，土耳其軍人駐守在敘利亞城鎮特爾阿布雅德（ Tal Abyad）。（Reuters）

土耳其擁有北約第二大陸軍及強大國防工業，正協助包括卡塔爾在內的海灣國家加強防禦，土耳其在卡塔爾設有軍事基地。今年8月，土耳其與擁核的巴基斯坦及沙特阿拉伯簽署共同防禦協議，規定對一方的攻擊即視為對所有方的攻擊。土耳其亦與印尼關係密切，尤其在國防工業方面。

土耳其國防工業局主席格爾貢（Haluk Gorgun）表示，協議奠定「戰略合作」基礎，以發展聯合生產及技術。他說：「技術分享、聯合開發及加強本土生產能力，是可持續國防工業的核心。作為土耳其，我們重視超越現成採購模式的夥伴關係，促進一國自身人才及工業基礎的發展。」他相信協議將把卡塔爾、巴基斯坦、印尼及土耳其的互補能力轉化為具體項目。