東京中野百老匯錶舖再爆竊案　疑犯試戴229萬元名錶後逃去無蹤

日本東京都中野區地標中野百老匯（中野ブロードウェイ）繼今年8月之後，再度有鐘錶店發生竊案。一名男子於10月29日假扮顧客在店內試戴價值約4600萬日圓（約229萬港元）的名錶，其後直接逃離現場，事件中無人受傷。警方已將案件列為盜竊案，並正在追捕逃逸的疑犯。



日本放送協會（NHK）報道，警方表示竊案於當晚約8時發生，涉事商店位於JR中野站以北約400米、中野百老匯商業設施3樓的一間鐘錶店。

2026年10月29日，日本東京都中野區地標中野百老匯（中野ブロードウェイ）再度有鐘錶店發生竊案，疑犯假扮顧客在店內試戴價值約4600萬日圓（約229萬港元）的名錶，其後直接逃離現場。（NHK截圖）

疑犯當時獨自到店，試戴一隻相信是瑞士高級製錶品牌愛彼（Audemars Piguet）的名錶後，迅速逃離現場。

報道引述目擊者稱，他當時正在一樓走廊，一個身高約1.8米、身穿深色衣服的人從扶手電梯上跑下來，兩個穿西裝的男人則從後追逐，該目擊者跟上前了解事件後報警求助。警方其後證實 ，涉案疑犯當時身穿深色夾克、長褲以及頭戴帽子。

2026年10月29日，日本東京都中野區地標中野百老匯（中野ブロードウェイ）再度有鐘錶店發生竊案，疑犯假扮顧客在店內試戴價值約4600萬日圓（約229萬港元）的名錶，其後直接逃離現場。（NHK截圖）

中野百老匯8月曾發生類似事件，該案件的賊人當時用鎚打破一間鐘錶店的玻璃櫥窗，奪走4隻外國製名錶，涉案金額約2億日圓（約984萬港元），兩名智利籍疑犯最終於8月27日落網。