德國總統訪華與北大校長切磋乒乓波 重申無意與中國脫鉤｜有片
撰文：劉耀洋
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德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）10月29日繼續訪華行程，於當日到訪北京大學，並與體育教研部教授、乒乓球世界冠軍劉偉搭檔，對陣北京大學校長高松和德國乒壇名宿波爾（Timo Boll）。施泰因邁爾同日在北京大學發表演講，強調德國不尋求與中國脫鉤，而是希望透過對話解決貿易失衡問題。
央視報道，施泰因邁爾周四在北京大學發表演講時，以「難尋先例」高度評價中國在各領域的飛速發展，特別是在創新等領域所取得的成就。
施泰因邁爾強調，歐洲樂見中國發展，而且並不想和中國脫鈎。歐洲希望雙邊貿易繼續朝着對雙方都有利的方向推進，夥伴關係只有互利共贏才能維繫。
路透社引述施泰因邁爾的演講稿，他還提到對中國想要保護其經濟免受外部衝擊和負面影響表示理解，但強調中國追尋更大的獨立性，絕不能導致其他國家對中國產生依賴和脆弱性。
施泰因邁爾結束演講後，前往北京大學邱德拔體育館與學生互動，並與高松等人上演乒乓「對決」。
據德國之聲（DW），儘管波爾已努力手下留情，但是比賽依然以施泰因邁爾慘敗收場。隨着中共二十屆五中全會閉幕，施泰因邁爾接下來將會見中國國家主席習近平等人。
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