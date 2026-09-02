德國擬數周內採更強硬對華政策　或涉及加徵關稅應對中國貿易行為

德國政府預告將在未來幾周內敲定一攬子措施，應對柏林所稱中國「不公平」的貿易行為，其中可能包括對部分中國產品加徵關稅。



據彭博社報道，德國財長克林拜爾（Lars Klingbeil）在參觀美國南卡羅來納州斯帕坦堡的寶馬工廠後說，德國製造業對中國的態度正趨於謹慎，這也鼓勵德國總理默茨Friedrich Merz）政府在對華政策上採取更強硬立場。

克林拜爾說：「可以看到，德國工業界目前也正在發生轉變，企業對中國的看法同樣變得更加批判。我認為，這也鼓勵我們更明確地制定對華路線。」

默茨政府近幾個月已收緊對華政策，並尋求加強對德國工業的保護。柏林此前一直對採取更強硬的貿易措施持謹慎態度，擔心北京可能反制汽車業等高度依賴中國市場的重要行業。克林拜爾說，這一立場如今正在發生變化。

中德關係・中德國旗・中德貿易：2023年6月19日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與中國總理李強在柏林會面前，市內有中、德兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

他說，德國並不尋求與中國對抗，但「中國已經不再遵守規則，因此我們必須重新調整自己的定位」。

克林拜爾透露，可能採取的措施包括，要求尋求進入德國或歐洲市場的中國企業與當地企業成立合資公司；對混合動力汽車等產品加征額外關稅；以及通過所謂「購買歐洲產品」（Buy European）策略，優先採購德國或歐洲其他地區生產的商品。

他說，德國政府一旦就相關措施達成一致，還將推動歐盟層面採取行動。

近年來，中歐貿易失衡逐漸成為雙方經貿關係的主要摩擦點之一。德國過去因擔心中國採取反制措施，對設置貿易壁壘一直較為謹慎，但隨着對華貿易逆差擴大、本土企業競爭壓力上升，德國工業界對中國的態度也明顯趨於強硬。

路透社此前報道，德國工業界正加大對默茨政府的施壓力度，要求政府在貿易問題上對北京採取更強硬立場，並以更有力措施應對他們所稱來自中國企業的不公平競爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

