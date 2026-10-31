Google芬蘭數據中心項目涉違法砍伐森林　遭警方刑事調查

芬蘭警方對谷歌（Google）計劃興建的數據中心項目展開刑事調查，懷疑谷歌在未完成環境影響評估前，大規模砍伐森林，違反當地環保法律。



據澳洲廣播公司（ABC）報道，芬蘭奧盧警察局周四（10月29日）宣布，正調查谷歌在芬蘭的子公司Tuike，是否在北部穆霍斯（Muhos）的數據中心工地違反《水法》，造成環境破壞。

谷歌此前在尚未完成法定環境影響評估的情況下，已在穆霍斯砍伐約330公頃森林，並在另一處位於卡亞尼（Kajaani）的項目地點砍伐近200公頃森林。

2026年9月11日，位於芬蘭穆霍斯（Muhos）的谷歌（Google）數據中心施工現場。（Reuters）

芬蘭監管機構早在5月便告知谷歌，必須先完成環境影響評估才能砍伐森林，但相關工程仍持續數月。當局10月初已下令暫停兩個專案的施工，直至完成評估並取得必要許可。

警方指出，初步調查發現，穆霍斯工地的排水及水資源管理存在問題。調查預計持續至2027年，若證實違法，谷歌可能面臨企業罰款。

谷歌芬蘭負責人此前就砍伐森林道歉，但強調公司原本認為相關工程符合法律規定。谷歌發言人說，公司正積極配合當局調查。

谷歌今年9月宣布，將在兩年內投資150億美元（約1177億港元）發展芬蘭的人工智能基礎設施，稱這是公司在歐洲規模最大的投資計劃。

芬蘭總理奧爾波（Petteri Orpo）支持這項投資，但強調谷歌必須從事件中吸取教訓，遵守當地法律。數據中心建設也引發公眾對森林破壞、用水及電力需求增加的擔憂，已有超過9萬8000人連署要求政府加強監管。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

