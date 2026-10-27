芬蘭挪威領導人罕見致電普京　為11月美俄烏三方會談鋪路

芬蘭總統斯斯圖布（Alexander Stubb）和挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）27日致電俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），是去年法國總統馬克龍以來，首次有西歐領袖與普京直接接觸。斯圖布形容對話「坦率而有實質內容」。二人隨後又與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話。



英國廣播公司（BBC）10月27日報道，圖布與斯特勒在和普京（Vladimir Putin）通話後表示，三方討論俄羅斯對烏克蘭的戰爭，以及為未來結束戰爭、促進歐洲和平與穩定所做的外交努力。

兩位領導人稱，俄烏戰爭直接牽涉鄰國及歐洲安全，必須透過直接對話推動結束戰事，重申會繼續支持烏克蘭。但克里姆林宮公布的通話內容顯示，普京堅持俄羅斯「合法利益」，並指責歐盟及北約政策延長戰事。路透社引述接近克里姆林宮的消息人士稱，普京亦未有放棄控制整個頓巴斯地區的目標。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月21日向美國總統特朗普（Donald Trump）的特使威特科夫（Steve Witkoff）表示，莫斯科願意協助華府解決與伊朗有關的局勢。(Reuters)

美國總統特朗普（Donald Trump）近來被指向俄方立場靠近、對烏克蘭不利，兩名北歐領袖遂嘗試介入外交進程。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）批評芬蘭與挪威「單獨行動」，認為歐洲應保持一致，並表示看不到俄羅斯有意求和。芬蘭與挪威則強調，他們是以本國領袖身分通話，並非代表整個歐洲。

澤連斯基表示，此次通話是烏克蘭與芬蘭、挪威早前在奧斯陸（Oslo）與美國、歐洲以及北約代表進行討論的後續，並感謝他們提供的詳細情況通報，亦感謝兩國積極支持烏克蘭的外交努力，以及烏克蘭與所有夥伴共同推進的和平進程。

澤連斯基續指，烏克蘭與芬蘭及挪威討論了與歐洲夥伴開展合作的多種方式，而這些形式有助於進一步支持外交、國防和共同安全。