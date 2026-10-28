挪威、芬蘭領導人與普京通話　丹麥首相：削弱歐洲團結

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）、芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）10月27日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通電話，敦促對方結束烏克蘭戰事。這是繼去年法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）以來，首次再有西歐領袖與普京通話。丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）質疑挪威和芬蘭的動機，批評兩國單獨行動削弱歐洲團結。



丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）2024年6月5日在丹麥哥本哈根國會慶祝立憲日活動中發表講話。（Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS）

通話約90分鐘但存在「巨大分歧」

路透社報道，綜合俄羅斯、挪威和芬蘭三方發布的消息，此次通話約90分鐘，由斯特勒和斯圖布發起。通話是在俄烏27日開始在奧列什基（Oleshky）局部停火，以及俄美烏下月將在阿布扎比舉行三方會談的背景下進行。

挪威首相府的聲明稱，通話旨在推動結束俄烏衝突，促進歐洲和平與穩定。聲明援引斯特勒的話說，戰事已造成巨大人員傷亡和物質損失，其帶來的破壞將影響幾代人，緩和局勢至關重要。斯特勒其後向挪威媒體表示，他與斯圖布僅代表各自的國家與普京通話，兩人與普京在烏克蘭問題上存在「巨大分歧」。

芬蘭總統辦公室的聲明也稱，斯圖布和斯特勒分別以本國領導人身份參與通話，並非代表整個歐洲。此次通話旨在就未來結束戰事的談判直接向普京傳遞信息。斯圖布和斯特勒在通話中呼籲結束戰事、恢復談判，並重申對烏克蘭的支持。斯圖布並在聲明中形容，通話「坦誠且富有實質性內容」。

波蘭總理促挪威、芬蘭保持警惕

不過，丹麥首相弗雷澤里克森同日表示，非常懷疑挪威和芬蘭的動機，指此次通話沒有與歐洲各國協調，「我實在不清楚這兩國認為此舉能達成什麼目的」，「我認為歐洲應該團結一致，而不是各自為政。」她又表示，看不到任何跡象顯示俄羅斯想要和平。

斯特勒隨後回應弗雷澤里克森的批評，稱不能只有美國才擁有與俄羅斯領導人對話的渠道，歐洲國家也必須能夠做到這一點。

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）表示，他已告知斯圖布及斯托爾，「在這種接觸中必須保持絕對的謹慎和警惕」。