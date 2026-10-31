Binance幣安被駭遭捲494億　公司稱將承擔一切損失　FBI介入調查

全球最大的加密貨幣交易平台幣安（Binance）10月29日遭到黑客入侵盜竊，估計涉及金額約63億美元（約494億港元），或為歷來規模最大的網絡盜竊。幣安其後表示，正在與合作夥伴一起凍結部份受影響的客戶資產，目前已尋獲約30億美元（約235億港元）。幣安聯席行政總裁鄧偉政（Richard Teng）強調，已從公司調撥約63億美元資金用於承擔客戶的潛在損失。美國聯邦調查局（FBI）與美國特勤局（USSS）據報已介入調查。



據路透社報道，幣安被駭的消息傳出後，加密貨幣價格普遍下跌，而幣安則停止提款，並表示將使用公司資金來彌補損失。穩定幣發行商如薩爾瓦多的Tether和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的 World Liberty Financial 凍結了大約一半的被盜資產。

幣安表示，客戶的資金是安全的，正與合作夥伴合作凍結部份受影響的資產，目前已鎖定約30億美元（約235億港元）。

幣安聯席行政總裁何一發片強調客戶資金安全：

幣安同日較早時指，預計在未來48小時內恢復提款服務，惟並沒有提及剩餘的33億美元被盜資產的狀況，但幣安的聯席行政總裁何一在網上發文表示，30億美元（約235億港元）僅佔該公司總用戶資產和公共儲備的2%左右。

幣安強調，已在內部調撥約63.4億美元的公司資金來彌補損失。幣安網站稱，該公司擁有 10億美元（約78億港元）的比特幣儲備基金，旨在在發生安全漏洞時保護客戶資產。幣安創辦人趙長鵬在 X上表示，該公司擁有價值超過10億美元（約78億港元）的 SpaceX 股票。

幣安的另一位聯席行政總裁鄧偉政在網上發文解釋，這次被駭是一次「複雜的襲擊」，不是由一個人進行的，其中包括一台被入侵的手提電腦以及旨在刪除其活動證據的惡意軟件，「使我們更難以追踪和調查」。鄧偉政隨後透露，幣安的調查顯示，其系統和那台手提電腦內「還有其他漏洞」（additional points of breach）。

幣安聯席行政總裁鄧偉政發片稱公司將承擔一切潛在損失：

鄧偉政表示，駭客能夠操縱用於批准交易的系統，以不經過正常批准的方式將資金從幣安控制的、與互聯網連接的所謂「熱」錢包（hot wallet）中轉移出來。

鄧偉政強調：「請放心，我們正馬不停蹄地解決這個問題，為了讓用戶完好無缺，不辜負您的信任。」

報道引述一位知情人士透露，幣安正與美國聯邦調查局和美國特勤局合作，進行內部調查。

FBI表示，他們「已獲悉此事，並正與相關的公營和私營合作夥伴接洽，以了解事件範圍、評估潛在影響並協調採取適當的調查措施。」

美國特勤局在一份聲明中表示，其調查人員「正與包括Circle（知名區塊鏈基礎設施公司）在內的私營機構合作夥伴夜以繼日地工作，以查明、凍結、追踪並尋回周四從幣安盜走的資金。」

《衛報》引述區塊鏈情報公司TRM報道，來自朝鮮的駭客組織「TraderTraitor」應對有史以來最大的加密貨幣竊盜案負責。

圖為2023年7月19日路透社拍攝的設計圖片，相中有數個電腦使用者的模型，它們背後有一面朝鮮國旗。（Reuters）

美國政府為一個來自朝鮮的駭客組織取名「TraderTraitor」。由於朝鮮長期資金短缺，過往曾多次被指參與網絡的加密貨幣盜竊。「TraderTraitor」源自「Lazarus」組織，隸屬於朝鮮總參謀部偵察總局。