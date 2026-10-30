黑色十月｜幣安MUJI航企連環「受駭」　專家：黑客用AI找漏洞時代

全球網絡保安事故連環發生，最新有國泰航空10月30日表示接獲第三方旅遊科技供應商Amadeus IT Group通報供應商系統遭未獲授權人士存取資料，約5.3萬宗預訂資料或外泄，然後全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）也爆出黑客入侵盜竊事件，在日本，無印良品則公布官方APP「MUJI APP」遭非法訪問，最多約2726萬條客戶資訊可能外泄。

《衛報》、CNBC等外媒形容這個十月為網絡保安的Black October（黑色十月），網絡專家警告世界正踏入「黑客用人工智能（AI）找漏洞」的新時代，甚至在未來幾個月面對「漏洞海嘯」（vulnerability tsunami），AI以史無前例規模和速度發展，既能助企業識別安全漏洞，但黑客也可以利用AI發掘系統漏洞，藉此展開攻擊。



在2026年10月發生的部份大型網絡保安事故如下：

2026年10月「黑色十月」發生的部份網絡保安事故（01製圖）

Figma產品管理高級總監John Milinovich於10月23日在社交平台發文表示，單在過去兩天就發生數十宗網絡攻擊，這些攻擊若單獨來看，其中任何一宗都足以成為全年最嚴重的事件，他指「從政府、教育到大型科技公司和銀行，各行各業都受到嚴重衝擊，人們開始感到驚慌失措。」

在科技界，黑客能利用AI工具找系統漏洞的問題愈見受到關注，《衛報》報道，網絡安全領域內的專家紛紛發出警告，他們預測在未來幾個月內，AI工具將會找出全球網路基建設施中的更多弱點。

在早前開源編程語言PHP爆出的「PHP2Shell」漏洞風波中，OpenAI就表示是其大模型GPT‑5.6 Sol識別到PHP的關鍵缺陷。事件使得全球多國政府一度暫停網站運作，以展開修復，10月21日，PHP官方緊急發布安全更新版本。

科企高層：面臨「漏洞海嘯」

科技公司Anthropic的副首席資訊安全長Jason Clinton指，未來幾個月料出現一場「漏洞海嘯」，他在社交平台寫道「我們將沒有足夠時間來修復關鍵基礎設施。」

另一科企Salesforce行政總裁貝尼奧夫（Marc Benioff）對此表示贊同，並形容現時局面為「紅色警報」（code red）。

科企Cloudflare行政總裁Matthew Prince表示，AI能夠以一種前所未有的方式和速度發現、識別安全漏洞，令網絡保安業界根本來不及應對，從而引發災難式後果，「這會讓人感覺天塌下來一樣，彷彿我們束手無策。」