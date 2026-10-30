幣安Binance被駭　區塊鏈公司：朝鮮黑客所為　20分鐘捲63億美元

全球最大的加密貨幣交易所幣安（Binance）10月29日遭到黑客入侵盜竊，估計涉及金額約63億美元（約494億港元），或為歷來規模最大的網絡盜竊。外媒同日引述多間區塊鏈分析公司，認為朝鮮黑客是事件的幕後黑手。區塊鏈企業TRM Labs分析，涉事黑客當時僅用20分鐘，便轉移了63.6億美元的數碼資產。



據TRM Labs周四上傳的報告，涉案黑客透過10條區塊鏈，從幣安錢包轉出約63.6億美元資產，其中大部份是在世界協調時間（Coordinated Universal Time，簡稱 UTC）當日晚上8時05分（本港時間30日凌晨4時05分）起的約20分鐘內轉移。

TRM Labs表示，幣安遭受的攻擊跟過去被指與朝鮮相關的黑客入侵事件有相似之處，包括涉案黑客提前做好盜竊準備以及事先取得交易簽名。因此，公司在對鏈上和鏈下情報作出分析後，高度確信這次對幣安的攻擊是朝鮮精英黑客組織TraderTraitor所為。

圖為2023年7月19日路透社拍攝的設計圖片，相中有數個電腦使用者的模型，它們背後有一面朝鮮國旗。（Reuters）

據美媒CNBC，區塊鏈追蹤分析公司Pangolin Intelligence以及Chainalysis皆高度確信朝鮮是黑客攻擊的幕後黑手。Pangolin Intelligence的分析師認為，朝鮮之後很可能會利用洗錢組織網絡來套現被盜資金。

美媒已聯繫朝鮮常駐聯合國代表團置評，而朝方過去已多次否認有關黑客攻擊的指控。加密貨幣交易所Bybit去年遭到黑客攻擊，損失近15億美元（約116.6億港元），是當時加密貨幣史上最嚴重的黑客攻擊事件。美國聯邦調查局（FBI）後來指控，朝鮮是該事件的幕後黑手。

這張攝於2026年10月30日的設計圖片中，可以看到幣安的標誌以及網絡代碼。（Reuters）

幣安目前已暫停所有充值和提現業務，在鏈上凍結約30億美元，並且稱將承擔因此產生的全部損失。