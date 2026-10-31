路透社：美軍基地冷凍櫃連環神秘故障　國防部判斷疑似網絡攻擊

路透社10月29日引述4位美國匿名官員報道，美軍至少6間基地內商店的冷凍櫃在8月下旬發生神秘故障事件，導致食物變質，在其中一宗事件中，冷凍櫃溫度更調高，致食物融化。美國國防部正把事件視為疑似網絡攻擊。



根據路透社報道，這些基地分布於美國各地，事件發生於基地內的軍需品商店（commissaries）。

在其中一次事件中，美軍位於亞利桑那州的華楚卡堡（Fort Huachuca）Facebook專頁在8月26日發文稱，他們所有冷凍櫃進入解凍模式（defrost mode），即變成加熱，「導致店內所有冷凍食品變質。即日起，店內暫無冷凍食品出售，直至另行通知。」

報道引述一位匿名官員指，美國軍方調查人員正與法國展開溝通，因法國本月初曾發生類似網絡攻擊事件，導致法國超過350家超級市場的冷凍櫃癱瘓，肉類與冷凍食品腐壞，超市損失慘重，且與華楚卡堡發生的事情類似，冷凍櫃並非簡單故障，更是直接提高溫度，一些設備的溫度更遭調高得引發起火。

專家表示這類網絡攻擊容易實施。在法國事件中，丹麥丹佛斯（Danfoss）公司的控制器應用於許多受影響的製冷裝置中，這間公司稱，該些設備中不少已過時，或者使用老舊的軟件，報道指，這使得黑客能夠容易入侵。

美國國防部在公開回覆傳媒時，僅表示美國軍方網絡司令部的部門正「與跨部門機構和執法夥伴密切合作」，未提供細節。