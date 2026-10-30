美媒：美軍中央司令部司令罕見赴白宮　向特朗普匯報對伊軍事選項

《華爾街日報》10月29日引述知情人士報道，美國中央司令部（CENTCOM）司令、駐中東最高軍事指揮官庫珀（Brad Cooper）親赴白宮，向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）匯報針對伊朗的軍事選項。



報道分析，庫珀以往較少親自向特朗普匯報，此舉顯示美國正考慮重啟大規模軍事行動。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）、美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）及其他內閣成員等亦有參加會議。

2026年3月21日，美國中央司令部（CENTCOM）司令庫珀（Brad Cooper）在影片中簡述近期對伊朗軍事打擊情況。（X@U.S. Central Command）

此前，特朗普在一次競選集會上宣稱「或者再來一次小規模的『史詩狂怒行動』（Operation Epic Fury）」。同時，有消息指美國政府已通知多個海灣國家，中期選舉後有可能會再對伊朗展開短暫且激烈的軍事行動；副總統萬斯（J.D. Vance）亦正接觸伊朗高層，嘗試重啟和談。

報道指，五角大樓近幾周持續備戰，向中東增調防空裝備、彈藥，調離高風險基地美軍，並向以色列增派愛國者防空系統。

對此，伊朗則威脅稱，若遭美國打擊，將報復區域內美軍及海灣國家目標，同時加速生產彈道導彈。