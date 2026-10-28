美軍對伊戰爭支出突破3600億元 或拖累特朗普中期選舉支持率
撰文：張涵語
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路透社10月28日報道，根據其取得的五角大樓數據顯示，美軍迄今已在伊朗戰爭中花費超過470億美元（約3687億港元），較國防部7月的預估高出25%以上。
報道指，五角大樓的最新預估與戰爭的作戰成本有關，預計更換戰爭中消耗的彈藥將耗資超過290億美元（約2275億港元）。此外，需要超過60億美元（約471億港元）來替換軍事裝備和所謂的「平台損失」，其中包括戰爭中損失的飛機，以及大量無人機。
美國總統特朗普（Donald Trump）在伊朗戰爭中的最初戰略，是先使用昂貴的高端精確導彈轟炸伊朗的防禦系統，以便之後可以使用更便宜的彈藥，包括數量眾多的空射型聯合直接攻擊彈藥（JDAM）等重力炸彈。
但4月的停火協議給予伊朗時間挖掘地下儲存設施，重新啟用部分伊朗的防禦系統，以及之前無法使用的導彈和無人機。此後，特朗普對伊朗實施了海上封鎖，以切斷其石油出口收入，並暗示可能在中期選舉後重啟戰爭。有不願透露姓名的美國官員表示，五角大樓一直在計劃，如果接到命令，將重啟大規模戰鬥。
五角大樓最新的估算與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）7月估計的375億美元（ 約2942億港元）的戰爭成本形成了對比。雖然這些數字涵蓋從飛行行動到網絡支援等一系列作戰成本，但美軍對伊朗戰爭成本的估算並未明確計入修復伊朗導彈和無人機攻擊造成的美國基地損失所需的巨額費用。
在11月3日大選即將到來之際，共和黨正努力應對這場不得人心的衝突帶來的政治影響，這次大選將決定未來兩年國會的控制權。但伊朗戰爭對全球能源成本的影響削弱了共和黨候選人的支持率，亦損害特朗普的支持率，共和黨目前在國會兩院均僅佔微弱多數。
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