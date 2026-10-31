意大利Donut殺人案　76歲漢涉向7旬表親餵冬甩致鯁死　疑覬覦遺產

撰文：成依華
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意大利一名74歲老翁6月27日在護老院不幸窒息身亡，相隔4個月後，意大利警方10月28日深夜執行法院簽發的強制令，對老翁的76歲表親兼法定監護人實施居家軟禁，檢方起訴其蓄意謀殺罪，指他涉嫌透過向死者餵食忌廉冬甩（Cream Donut）殺人，更指動機是意圖繼承死者的遺產。

綜合《鏡報》、《西西里報》（La Sicilia）等報道，74歲死者有嚴重吞嚥困難，只能進食流質食物，但據檢方指，76歲疑犯在明知道這情況下，仍然把一個充滿忌廉的冬甩帶到護老院，向受害人餵食，令對方出現呼吸困難，但疑犯當時也未有即時通知職員，而是從自動售賣機買來一罐飲料，以「協助」受害人把冬甩吞下去。

2025年6月在加州一間商店售賣的忌廉冬甩（Cream Donut），此為示意圖（Getty）

在給予受害人飲料後，疑犯才通知護老院職員，講述他的表親不適，但並未提及向對方餵食固體食物一事。醫護人員迅速趕到護老院，惜74歲受害人返魂乏術。護士之後在受害人衣物上發現食物碎屑，隨後向有關部門報案，揭發事件。

檢方表示，疑犯先前也曾多次試圖向受害人餵食固體食物，也曾企圖偷偷把零食帶入護老院。

疑犯是受害人資產的繼承人之一，檢方指，疑犯涉嫌為謀取死者的遺產犯案，死者擁有逾30萬歐元（約263萬港元）遺產。

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