意大利暴動｜神父「中指回敬」暴徒　親回：不是AI片，沒必要懺悔

法國日前爆發大規模暴動，後續甚至擴散至歐洲多國，其中包含意大利，米蘭一座教堂外聚集大批抗議示威者，守在門口的神父一氣之下直接朝暴徒「比出中指」，畫面曝光後引起熱議。



意大利暴徒大鬧 神父氣到「怒比中指」畫面曝

《紐約郵報》報道，事發在10月17日，當時意大利境內也出現暴力抗議活動，有群戴著面具的左派暴徒經過聖亞歷山德羅迪澤貝迪亞教堂（Church of Sant’Alessandro di Zebedia）時， 65歲的神父西莫內（Giannicola Maria Simone）守在門口。

曝光的畫面中，可以見到其中1名暴徒舉起雙手、對西莫內比出中指，隨後西莫內也豎起中指回應、示意「給我滾開」。

這段畫面在社交平台曝光後迅速引起討論，對此，西莫內公開承認自己真的有比中指，更駁斥一些人認為影片是人工智能（AI）合成的傳言，但西莫內強調自己並無暴力意圖。

西莫內接受意媒《晚郵報》（Corriere Della Sera）受訪時表示：

當時的情況是這樣的，這些年輕人經過時，有人向我比了中指，他們不過是些孩子，所以我並不感到驚訝，我也回敬了他們中指，但這絕不出於暴力意圖，也不會引發進一步的憤怒。

事實上，西莫內根本不擔心那群暴徒會破壞教堂，他認為對方根本不知道自己為何要出現在那裏，並稱「那個人比中指是因為看到了我，但當時他們其實都在逃跑」。

回顧事發當下，西莫內一直在關注隔壁發生的暴力事件，隨後他發現那些戴著頭套的暴徒正朝教堂方向湧來。

西莫內當時先將驚慌失措的遊客帶進了教堂、以躲避暴力衝突，隨後才守在門口，他強調：

不，我認為沒必要談甚麼『懺悔』，如果我動手打人，那另當別論，但我從未向任何人動過手，即便是在最艱難的時刻也未曾有過。

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