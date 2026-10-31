意大利全國罷工工會稱過百萬人參加　都靈爆激烈警民衝突｜有片

意大利基層工會聯盟（Unione Sindacale di Base，簡稱USB）10月30日發起24小時全國大罷工，抗議生活成本高企。儘管大部分遊行和平進行，但在羅馬（Rome）、都靈（Turin）、維琴察（Vicenza）三地爆發警民衝突，更有農民將糞便倒在地上。



意大利基層工會聯盟向法媒表示，全國30日約有100萬至150萬人參加了罷工。政府並未公布具體數字。

意大利都靈爆發激烈的警民衝突：

據意大利安莎通訊社（ANSA）報道，示威者除不滿物價上漲，亦反對戰爭與軍費擴張，要求調高薪金、改善公共服務，並質疑梅洛尼（Giorgia Meloni）政府施政。

報道稱，在羅馬鬥獸場一帶，部分示威者燃燒垃圾桶、設置路障並向警察投擲雜物，有8人試圖衝破警方路障後遭捕；都靈的城堡廣場（Piazza Castello）有包括學生在內的示威者試圖衝擊省長辦公室，更有農民將糞便倒在街道上，警方動用水炮驅散；維琴察有示威者企圖佔據高架橋，向警員投擲煙霧彈與煙花，衝突造成四名警員、三名示威者受輕傷。

路透社報道指，熱那亞（Genoa）約1.5萬名港口工人及示威者進入港區，參與反武器運輸抗議，他們關注海灣至黑海衝突中海員傷亡。此外，米蘭遊行沿環城公路推進，終止於米蘭理工大學。

繼法國爆發示威騷亂後，意大利10月已先後出現多宗搶掠、破壞公物抗議事件，相關抗議情緒同時蔓延至西班牙、比利時等歐洲國家。