Binance幣安交易所被盜走63億美元　FBI點名朝鮮國家黑客組織所為

全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）遭黑客竊走約63億美元（約491億港元），美國聯邦調查局（FBI）10月31日指事件屬朝鮮國家支持黑客組織所為；幣安稱已動用公司資金補回九成失款。



據路透社周六（31日）報道，失竊發生於10月29日左右，為加密貨幣史上最大宗盜竊案。幣安在X發文稱，已補回九成被盜資產，其餘一成流通性較低、需時回購，用戶不會承擔損失；公司聯合行政總裁鄧偉政（Richard Teng）表示，平台已內部撥出約63.4億美元（約495億港元）應對損失。

2026年10月30日，圖為加密貨幣交易平台幣安（Binance）的聯合行政總裁鄧偉政。（X@_RichardTeng）

FBI指出，朝鮮國家支持單位TraderTraitor 幕後策動，其成員正把贓款主要換成以太幣（ETH），預料將經去中心化金融及即時兌換服務逐步洗白，並促請業界封鎖相關地址的交易。鄧偉政稱今次屬複雜攻擊，黑客經一部受感染的手提電腦入侵，植入的惡意軟件會自動刪除作案痕跡，增加追蹤難度。

幣安已暫停提款，周日可望重開；回購資金部分來自規模10億美元（約78億港元）的用戶安全資產基金（SAFU）、期貨保險基金及公司儲備，並承諾比特幣等十種主要代幣日後可按至少1:1比例核驗平台資產。受事件影響，加密貨幣價格周五應聲下跌。