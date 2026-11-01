Binance幣安稱已補回90%被盜金額　最快周日恢復提現服務

全球最大的加密貨幣交易平台幣安（Binance）近日遭到黑客入侵盜竊，估計涉及金額約63億美元（約494億港元），或為歷來規模最大的網絡盜竊。事發後，幣安強調全部損失由平台承擔，用戶無需負責。幣安10月31日（周六）發聲明表示已調撥公司資金補回90%損失，有望在11月1日（周日）完成安全檢查後恢復提現服務。



據路透報道，幣安表示，已動用SAFU緊急保險基金、期貨保險基金及公司資金補償，10種上線代幣（BTC、ETH、USDT、BNB、SOL、USDC、XRP、USD1、RLUSD 和 ZEC）已達百分百擔保；剩餘一成屬流動性偏低的非主流代幣，幣安會透過市場及場外交易逐步買入補足。

幣安預計最快11月1日（周日）恢復用戶提現服務，強調承擔被駭事件中的一切經濟損失。

幣安指已於本港時間10月31日8時完成新一輪儲備金證明（PoR）快照，並已在網站更新，完整證明預計在11月3日（下周二）生成。

幣安聯席行政總裁何一其後表示，幣安從旗下SAFU緊急保險基金撥出50%的資金用於彌補這次被盜造成的損失，剩餘的50%資金將保留在基金中。

2026年10月30日，圖為加密貨幣交易平台幣安（Binance）的標誌和駭客代碼。（Reuters）

此前，幣安透露事件或與一名工程師筆記本被入侵有關，其後幣安聯席行政總裁鄧偉政指駭客手法更為複雜。目前，事件調查仍在進行。區塊鏈情報公司TRM研判，來自朝鮮的駭客組織「TraderTraitor」應對有史以來最大的加密貨幣盜竊案負責。