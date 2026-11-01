特朗普准博爾索納羅之子無限期留美　稱巴西選舉是恥辱

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）10月31日晚稱，巴西落選總統候選人、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子弗拉維奧（Flavio Bolsonaro）可無限期留美，並稱該場選舉「在我看來是恥辱」；惟外部觀察者認為選舉自由公平。



據路透社周日報道，弗拉維奧10月28日飛抵佛羅里達州，此前巴西最高法院一名法官撤銷其護照；他面臨兩宗聯邦洗錢調查，警方視他為潛逃風險。他以人道假釋（humanitarian parole）入境，此身份一般僅一年。落選後他自稱巴西合法領袖、並稱受迫害。

弗拉維奧（前）2026年10月28日乘坐飛機抵達美國邁阿密（Reuters）

特朗普在海湖莊園萬聖節派對上稱，弗拉維奧想留多久都可以；弗拉維奧在多數民調領先，仍敗予競逐連任的左翼總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。同日美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示已在亞特蘭大二十國集團（G20）外長會議與巴西外長維埃拉（Mauro Vieira）會面，下月將在法國七國集團（G7）外長峰會再會，巴西將以觀察員身分出席；路透社稱言論指向關係或回暖。

魯比奧否認美國政府直接參與弗拉維奧離境，惟路透社等傳媒報道，白宮官員米勒（Jason Miller）曾協助安排其行程。

美國官員稱特朗普無意支持弗拉維奧的政治野心，亦無計劃與他會面。弗拉維奧之父、前總統博爾索納羅因2022年落選後密謀政變服刑；盧拉亦曾因貪腐指控入獄17個月，定罪其後撤銷。