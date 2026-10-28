巴西大選後續　敗選弗拉維奧經阿根廷出逃終抵邁阿密　路線圖曝光

在巴西總統大選中落敗的右翼候選人兼參議員弗拉維奧 （Flavio Bolsonaro）疑已離開巴西，據阿根廷移民局於當地時間週三（28日）表示，弗拉維奧先攜帶其家人入境阿根廷，並於當地乘坐私人飛機飛往厄瓜多爾瓜亞基爾（Guayaquil）。他之後於28日抵達美國邁阿密（Miami），同時有報道指，巴西警察搜查弗拉維奧位於巴西利亞（Brasilia）的住所，但聯邦法院否認。



2026年10月4日，巴西總統候選人、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）於投票後返抵首都巴西利亞（Brasilia）。（Reuters）

據《路透社》於10月28日的報道引述，阿根廷移民局於週三指，弗拉維奧於當地時間週二（27日）凌晨攜帶妻子及兩個女兒，先經過坦克雷多·內維斯國際大橋（Tancredo Neves International Bridge） 進入阿根廷，該地點距離巴西首都巴西利亞約19小時車程。

阿根廷移民局續指，他們在當地乘坐Baires Fly S.A公司營運的私人飛機，飛往厄瓜多爾城市瓜亞基爾，阿根廷總統府及Baires Fly S.A.公司未對此事進行回應。

根據航班追蹤網站FlightAware表示，一架註冊編號為LV-JQW的灣流G400（Gulfstream G400）私人飛機，於凌晨12：22分（香港時間上午11:22分）在伊瓜蘇港（Puerto Iguazu）起飛，並於凌晨3:46分（香港時間下午4：46分）降落瓜亞基爾，隨後飛機前往邁阿密·歐帕洛卡行政機場，原定於當地時間上午9:18分（香港時間下午9:18分）降落。

目前尚不清楚弗拉維奧是如何進入厄瓜多爾，厄瓜多爾並未立即回應此事。

弗拉維奧最終於28日乘坐飛機抵達美國邁阿密（Miami）。

弗拉維奧（前）2026年10月28日乘坐飛機抵達美國邁阿密（Reuters）

另外路透社引述巴西媒體G1表示，巴西聯邦警察週三在首都巴西利亞對弗拉維奧的住所執行搜查。但巴西聯邦最高法院澄清，巴西聯邦警察未有進行針對弗拉維奧的搜查行動，亦未簽過相關的搜查及拘捕令。

弗拉維奧是巴西前總統雅伊爾·博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子，博爾索納羅於2022年拒絕向盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）承認敗選後，亦同樣前往美國。他後來回到巴西，但在其支持者衝擊巴西利亞政府大樓後，他因策劃政變被判處27年監禁。