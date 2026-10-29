巴西大選｜敗選弗拉維奧抵美自稱合法領導人　感謝特朗普米萊支持

拒絕承認於巴西總統選舉落敗的參議員弗拉維奧（Flavio Bolsonaro），在10月28日出走抵達美國後發聲明，宣布自己是巴西的合法領導人，並指控現任總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）與巴西最高法院發動「選舉政變」，而他是受害者。此外，他感謝阿根廷總統米萊（Javier Milei）的「勇氣、正義感和法治精神」，也感謝美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 歡迎他和家人入境。



2026年10月4日，巴西總統候選人、前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的兒子弗拉維奧（Flávio Bolsonaro）於投票後返抵首都巴西利亞（Brasilia）。（Reuters）

弗拉維奧為巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）之子，他此前拒絕遵守巴西最高法院要求交出護照的命令，於10月28日飛抵美國邁阿密。他最初在社交平台X發布的公開信中，自稱是「當選總統」。不過，他其後刪除該帖，改發另一封信及自稱為「巴西的合法領導人」，將在美國領導巴西反對派。

他在更新後的聲明中形容，總統選舉被犯罪集團竊取，對方隸屬於一個建立暴政的犯罪組織。被指涉及貪腐及洗錢案的弗拉維奧，否認自己是逃離巴西，稱其離開是為了保護自己和家人，避免遭受盧拉和巴西最高法院的政治迫害。

對於弗拉維奧的最新聲明，特朗普同日拒絕置評，但形容這是一場「非常奇怪的選舉」。

另外，據多家阿根廷媒體報道，弗拉維奧此次離開巴西，是獲得阿根廷總統顧問卡普托（Santiago Caputo）協助。報道指出，弗拉維奧與家人在卡普托協助下，於27日晚於阿根廷東北部的伊瓜蘇港（Puerto Iguazú）乘坐一架私人飛機，前往厄瓜多爾瓜亞基爾市（Guayaquil），然後再飛往美國。阿根廷總統府消息人士說，卡普托在早些時候就介入了此次行動。