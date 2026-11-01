俄烏罕見6日局部停火　奧列什基撤離居民獲親屬迎接　多人落淚

俄烏早前同意在烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）奧列什基市（Oleshky）實施為期6天的局部停火，允許當地長期遭圍困的居民撤離。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六（10月31日）表示，當地居民已經回到烏克蘭控制區域，並向斡旋停火的美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）致謝。



據路透社和半島電視台報道，奧列什基市距離戰事前線僅幾公里，當地居民需先乘坐巴士經克里米亞和俄羅斯南部城市阿納帕（Anapa），再坐飛機到白羅斯，最後經陸路進入烏克蘭。

烏克蘭執政黨人民公僕黨魁阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，周六早些時候，四架載有奧列什基撤離人員的飛機抵達白羅斯東南部城鎮戈梅爾（Gomel）。現場影片顯示，數十名奧列什基居民周六（10月31日）抵達白羅斯機場，當中許多為行動遲緩的老人，有人需要輔助行走，另有人躺在擔架或坐在輪椅上。

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撤離人員隨後搭乘巴士前往烏克蘭北部切爾尼戈夫地區，現場設有多個大型軍用帳篷提供餐食和醫療援助。有親屬在現場等候，不少居民抵達後流下眼淚。

烏克蘭紅十字會成員透露約有500人抵達，俄烏雙方未有確認撤離人員具體數量。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭時，奧列什基隨即落入俄軍手中，市內除了受到炮火蹂躪，更在2023年遭新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩決堤打擊，導致當地嚴重水浸，進一步危及民眾生活及性命。奧列什基戰前人口約24,000，撤離前估計僅剩約1,700人。

此次停火美國第一夫人梅拉尼婭的調解和教宗良十四世（Pope Leo XIV）參與得以實現，為自2022年俄羅斯全面入侵以來，當地停戰時間最長的一次。