烏克蘭奧列什基市面臨饑荒　開戰逾四年民眾首獲俄烏安排人道撤離

烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）奧列什基市（Oleshky）被俄軍控制後，長期遭到圍城，當地連續數月面對嚴重糧食及藥物短缺問題。俄烏在美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）協調下同意局部停火，奧列什基民眾10月30日獲俄烏安排人道撤離。



路透社及《衛報》報道，一批為數25架巴士及9架救護車組成的俄烏人道車隊30日抵達奧列什基，向當地民眾派發糧食及藥物，以及接載有意前往俄羅斯或烏克蘭的民眾離開。

圖為2026年10月30日，一批巴士駛到烏克蘭南部赫爾松州（Kherson）奧列什基市（Oleshky），準備撤離當地民眾。（Reuters）

俄烏兩國同意局部停火後，隨即清除通往奧列什基道路上的地雷，為人道撤離工作鋪路。

奧列什基距離烏克蘭控制的前線約5公里，烏克蘭執政黨人民公僕黨國會議員、烏克蘭和平談判代表團隊的高層阿拉哈米亞（Davyd Arakhamia）參與奧列什基人道救援時指，有意撤出當地前往烏克蘭的民眾需要先經俄羅斯南部城市阿納帕（Anapa），再坐飛機到白羅斯，最後經陸路進入烏克蘭，整個旅程超過1600公里。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭時，奧列什基隨即落入俄軍手中，市內除了受到炮火蹂躪，更在2023年遭新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩決堤打擊，導致當地嚴重水浸，進一步危及民眾生活及性命。

當地人口至今減至約2000人，當中包括大約50名兒童。較早前有報道指，有超過500名奧列什基居民有意撤到烏克蘭境內，但亦有不少人選擇繼續留在當地。負責與俄羅斯人權事務專員蘭特拉托娃（Yana Lantratova）協調今次人道工作的烏克蘭人權事務專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）表示，有民眾表達留守的意願，基輔方面將盡力確保對方獲得人道物資。

圖為2026年10月30日，烏克蘭人權事務專員盧比涅茨（Dmytro Lubinets）到奧列什基市（Oleshky）協調人道救援工作時，與當地民眾交談。（Office of the Ombudsman of Ukraine/Handout via REUTERS ）

蘭特拉托娃則指，已向奧列什基民眾提供糧食、衛生用品、醫療物資和燃料，而她與盧比涅茨一同會見傳媒及向民眾講話，是俄烏戰爭爆發以來，兩國官員罕有同場，兩人的關係亦顯得較為友好。

外界普遍認同今次停火，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）讚揚蘭特拉托娃與盧比涅茨高度協調人道工作，但他被問到俄烏兩國能否以此為契機，在其他問題達成共識時，稱今次只是個別情況，目前難以推廣至整個協議過程。