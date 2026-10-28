梅拉尼婭：俄烏奧列什基停火提前2日生效　範圍已擴大

美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月27日在社交平台X發文表示，俄羅斯與烏克蘭在赫爾松州（Kherson）奧列什基市（Oleshky）的停火協議已於莫斯科時間凌晨4時（本港時間上午9時）提前生效，且停火範圍擴大以保障人道主義行動。



梅拉尼婭表示：「停火時間較原計劃提前了兩天，旨在保障平民安全，並為運送關鍵人道援助物資提供便利，停火範圍擴大至奧列什基市以外區域，以保障人道救援車通行。」

梅拉尼婭又指，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）已證實該消息。據新華社報道，俄羅斯國防部和烏克蘭高級官員亦證實，雙方已在奧列什基地區停火，並開展人道主義救援行動。

奧列什基地處赫爾松前線，自2022年被俄方控制，在2023年新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水壩被炸決堤後遭受洪水重創。路透社引述美方統計指，該鎮戰前有24,000人，如今只剩幾千人，當地居民和官員稱，糧食、藥品等生活用品長期緊缺，目前仍有約1700至2000名老人、兒童留守。

與此同時，其他戰線並未停下。基輔官員稱遭到俄軍導彈襲擊，造成至少1人死亡；烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱，烏克蘭多地能源、後勤設施也接連遭受襲擊。