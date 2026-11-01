與美談判失敗　加拿大加速拓其他市場：爭取年底前簽東盟自貿協定

加拿大正加速推動貿易及安全關係多元化，爭取未來10年將與美國以外國家的貿易額增加一倍，並預計今年底前與東盟達成自由貿易協定。



加拿大外長阿南德星期六（10月31日）出席美國主辦的二十國集團（G20）外長會議期間接受路透社訪問時說，加拿大正積極拓展與歐洲、亞太及中東國家的合作關係，並強調建立互信的重要性。

2025年9月29日，美國紐約，圖為加拿大外長阿南德在聯合國大會期間發表講話。（Reuters）

美國總統特朗普對加拿大商品加征關稅，衝擊加國經濟。加拿大總理卡尼此前承諾，未來10年將對美以外貿易額翻倍。隨着加美貿易談判破裂，渥太華進一步加快與其他國家商談貿易協定。

阿南德說，加拿大已與世界各地國家及組織達成20項新的貿易和安全協議，涵蓋超過51個國家、約15億消費者。

她指出，加拿大是七國集團（G7）中唯一與其他所有成員國簽有自由貿易協定的國家，並預計今年底前與東盟達成類似協議。

阿南德形容，加拿大正推行「中等強國外交」，包括與北歐國家加強北極地區安全合作，應對日益加劇的俄羅斯威脅，並與印度及澳大利亞合作，保障人工智能及科技創新領域的個人私隱。

加拿大也正深化與歐盟的關係。本周公佈的國家安全戰略將關鍵礦產、能源及糧食安全列為重點。

阿南德說，國際秩序正經歷重大變化，各國有必要建立新的組織、聯盟及夥伴關係，以共同應對當前危機。

她也批評俄羅斯外長拉夫羅夫出席G20會議，認為這凸顯國際秩序已發生改變並存在裂痕。

本文獲《聯合早報》授權轉載

