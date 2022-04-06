疫情｜韓國分階段恢復國際航線　印尼重開東盟免簽證

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情繼續在全球流行之際，韓國4月6日宣布分階段恢復國際航線，印尼也已恢復實施對東盟（ASEAN）成員國的免簽證入境政策。加拿大則開打第4劑疫苗。



韓國國土交通部6日表示，根據政府計劃，國際航線分3階段恢復，第1階段計劃5月至6月實施，每週增飛100班國際定期航線，仁川國際機場每小時到達飛機限額也會從10架放寬至20架。

第2階段從7月實施，每月每週增開國際定期航線300班，仁川機場每小時到達飛機限額亦擴大至30架。倘疫情降級為風土病（Endemic），政府則實施第3階段計劃，一切航空政策恢復至疫前水平。

韓國新冠肺炎疫情：圖為4月4日，首爾民眾在一個公園鍛煉身體。（AP）

印尼5日宣布放寬國際旅行限制，恢復允許東盟國家旅客免簽證入境。這些人入境僅需出示疫苗接種證明和出發前2天內進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測呈陰證明，並下載使用印尼健康碼手機應用程式PeduliLindungi即可。而在抵境時，只要通過體溫檢查，則無需再進行PCR測試。

加拿大國家免疫諮詢委員會（National Advisory Committee on Immunization，NACI）5日建議，各省各地應盡快開始為80歲以上長者提供第4劑疫苗，也可酌情考慮把包括70至79歲長者和原住民在內人士納入第1批接種對象範圍。

包括魁北克（Quebec）、安大略（Ontario）和卑詩（British Columbia）在內數個省份現已開始向長者或需長期護理人士提供第4劑疫苗。