印度示威抗議選委會刪減逾1.3億選民名字　數百軍警到場戒備

印度新德里周日（11月1日）再現大規模集會，數萬人到場抗議當局修訂選民名冊時刪除逾1.3億個名字，要求選舉委員會首席專員庫馬爾（Gyanesh Kumar）辭職。反對黨國大黨領袖拉胡爾甘地（Rahul Gandhi）帶領示威，抨擊修訂有利總理莫迪（Narendra Modi）領導的印度人民黨。



據英國廣播公司報道，示威人群從市中心出發，許多人高舉國旗和政黨旗幟，遊行逾1公里至拉姆利拉廣場。數百名軍警手持警棍及盾牌，並出動防暴車輛在場戒備。

拉胡爾甘地在集會上說，清洗選民名冊是盜取每個公民的聲音及表達權，是對國家的背叛，認為庫馬爾離任是令國家回到正軌的第一步。

印度新德里，民眾11月1日上街抗議選舉委員會修訂名冊。（Reuters）

《印度快報》9月報道，庫馬爾的兩名副手曾在內部就選民名冊修訂、登記程序及電子系統提出疑慮，但選委會仍堅持除名決定。包括國大黨在內的反對黨認為，被刪除的選民大多為穆斯林及其他少數族群，該群體一般不支持人民黨。選舉委員會就稱，修訂目的是更新名冊，剔除重複及不合資格的選民，否認偏袒任何黨派，並指被誤刪的選民可重新登記。