印度青年花8個月徒清河垃圾瞬間再塞爆！設2個垃圾桶翌日1個被偷

環保是眾人之事，有人獨力挺身而出，但社區人士不配合，最終恐會是徒勞無功！印度1名年輕環保鬥士，花了約8個月在河岸徒手撿垃圾，但數周後河岸再次被塑膠垃圾攻陷。該名青年特意在岸邊綁上2個垃圾桶供居民使用，希望減少亂拋垃圾，沒料到翌日其中1個垃圾桶竟遭人割斷繩偷走。連串打擊令青年感到心灰意冷，並打算放棄清河專心讀書。當地政府近日則承諾提供支援，並着手規劃河道清理工作。



Bittu花了約8個月撿走河道垃圾，沒料到數周後廢物垃圾捲土重來。（IG@bittu_tabahi圖片）

由基本工具開始 獨力堅持清理河道

該名印度青年名為Bittu Tabahi（本名Surendra Singh Choudhary），印度權威主流媒體，例如《印度時報》、《India Today》、《The Tribune》等，一致報道他為20歲大學學生，其後有網媒轉載時誤寫25或26歲，而他是印度中央邦拉傑格爾縣比奧拉鎮（Biaora）的大學生。

據《印度時報》報道，Bittu自今年1月26日起自發清理流經當地的阿吉納爾河（Ajnar River），起初有數名友人同行，但後來只剩他獨自堅持，僅憑基本工具，在惡臭環境下逐袋將淤泥中的廢物移走。清理過的河段情況逐漸改善，他把過程放上社交平台，獲得外界關注。不過，舊垃圾剛清走，新的廢物又接踵而來。

Bittu僅憑基本工具，在惡臭環境下逐袋將淤泥中的廢物移走。（IG@bittu_tabahi影片截圖）

Bittu自今年1月26日起自發清理流經當地的阿吉納爾河（Ajnar River）。（IG@bittu_tabahi影片截圖）

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心痛數周後垃圾重現 重新下水清理

據《印度快報》於10月14日報道，Bittu在前1天發布影片，交代河岸再度出現大量膠袋等垃圾，並在帖文感嘆：「我從沒想過，8個月的努力會這樣白費。」面對打回原形的河道，他再次向網民徵集更有效率的清理方法。報道指，Bittu雖然不擅游泳，但仍再次進入河中，逐袋收集垃圾廢物。

Bittu僅憑基本工具，在惡臭環境下逐袋將淤泥中的廢物移走。（IG@bittu_tabahi影片截圖）

Bittu自今年1月26日起自發清理流經當地的阿吉納爾河（Ajnar River）。（IG@bittu_tabahi影片截圖）

Bittu自今年1月26日起自發清理流經當地的阿吉納爾河（Ajnar River）。（IG@bittu_tabahi影片截圖）

設2個垃圾桶公用 1個翌日被盜

為免垃圾源源不絕湧入河道，Bittu決定自掏腰包，在河邊樹旁放置2個垃圾桶，供附近居民及途人使用。然而，據《印度快報》其後報道，Bittu稱翌日返回現場時，發現其中1個垃圾桶不見了，固定桶身的繩索亦被割斷。他解釋，放桶是希望大家有地方妥善棄置垃圾，避免河道再受污染。面對好心遭踐踏，他無奈在帖文寫道：「連為公眾方便而放置的桶也被偷了。」

Bittu在河邊樹旁放置2個垃圾桶，供附近居民及途人使用，翌日返回現場時，發現其中1個垃圾桶不見了，固定桶身的繩索亦被割斷。（IG@bittu_tabahi影片截圖）

Bittu慨嘆自己反覆清理河道，仍敵不過市民持續傾倒垃圾。（IG@bittu_tabahi影片截圖）

一度考慮放棄 政府承諾協助

10月22日，《印度時報》刊出訪問，Bittu慨嘆反覆清理仍敵不過持續傾倒垃圾，已開始灰心，考慮把時間放回學業。事件其後有新進展，該報於10月24日報道，拉傑格爾縣長Girish Mishra於10月22日傍晚邀請Bittu會面，承諾提供行政支援，並表示已指示官員制定整條河的清理方案。

對於官方介入，Bittu表示歡迎，但他亦點出核心問題：地方政府與市政部門過去並非沒有清過河，但只要公眾缺乏公德心，仍會有人繼續隨手向河中丟棄廢物。他強調，單靠官方派員打撈遠遠不夠，提高公眾愛護環境的意識才是杜絕河道污染的根本。