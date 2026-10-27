印度誓造純國產手機　目標2028年10月推出　效能較iPhone低3至4級

據環球網援引媒體報道，今年三季度，韓國品牌三星（Samsung）以17%的市場份額成為印度第一大智能手機品牌，來自中國的vivo以16%的份額緊隨其後。OPPO以12%的市場份額排在第三位，小米（Xiaomi）以12%的份額位列第四。目前在印度手機市場中佔主導的依舊是外國手機品牌。印度電子和訊息技術部長瓦伊什瑙（Ashwini Vaishnaw）在近期稱，2028年10月23日，印度將擁有自研、自產手機，這一目標被認為「具有挑戰性」。



瓦伊什瑙近日在一場活動中說：「請記住，2028年10月23日，你們將擁有印度設計、印度製造、印度品牌的手機。」眼下，印度正試圖提高其在全球電子產業供應鏈中的地位，推進本土研發、製造並擁有知識產權的手機成為計劃的關鍵部分。

如此明確的表態引發印度業內關於距離自研、自產手機還有多久的討論。據環球網援引當地媒體報道，儘管印度近年擴大了手機製造規模，但獲得研發手機所需的核心技術和知識產權是一項更具挑戰性的任務。

近年來，印度手機製造業發展迅速，在手機製造領域取得規模上的突破，但完全自主研發、生產並擁有知識產權的手機仍是不同的挑戰。印度政府公布的數據顯示，2025至2026財年，印度生產的手機總值約為6.27萬億印度盧比（約5,170億港元），手機出口額約為2.59萬億盧比（約2,135億港元）。與2014至2015財年相比，兩項指標分別增長約33倍和165倍。印度政府此前通過大規模電子製造業生產掛鈎激勵計劃（PLI）吸引投資，並於今年批准總額6,250億盧比（約515億港元）的手機製造計劃。

據報道，印度正在研發一款完全在本土製造的智能手機，官方希望這款設備能在2028年底前具備上市條件。印度政府消息人士透露，目前有兩三家印度企業正在與印度電子和訊息技術部合作推進該項目。報道提到，這款擬議中的手機不會被定位為蘋果（Apple）高端iPhone的直接競品，預計其性能水平比iPhone低三到四個層級。

目前，印度手機行業仍高度依賴進口核心零部件，如半導體、顯示屏等，缺乏創新和設計。同時知識產權所有權領域比較薄弱，二級和三級供應商分散。據環球時報援引當地媒體報道，瓦伊什瑙設定的2028年10月目標代表了一種雄心，而非商業成功的保證。

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【本文轉載自微信公眾號《九派新聞》】