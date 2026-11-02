沙特聯軍：對胡塞武裝目標實施了精準打擊

沙特阿拉伯主導的多國聯軍發言人馬利基（Turki al-Maliki））11月1日在社交媒體上說，聯軍當天上午實施一次精準軍事打擊行動，旨在摧毀也門胡塞武裝用於支持其軍事行動的關鍵資源。



馬利基稱，胡塞武裝發動的襲擊威脅平民生命和民用設施安全，對沙特、也門及紅海南部航運安全構成威脅。聯軍將繼續採取必要措施，阻止胡塞武裝利用關鍵資源支持其軍事行動。不過，聲明未透露這次軍事行動的具體地點、打擊效果等細節。

另外，一名也門安全官員11月1日告訴新華社記者，也門胡塞武裝當天發射導彈，攻擊了也門南部港口城市亞丁一處政府軍軍事設施附近地區。當地居民說，事發時，亞丁多個街區均能聽到巨大爆炸聲。胡塞武裝尚未就此次襲擊事件表態。

報道指出，自2015年也門沖突升級以來，亞丁一直是國際社會承認的也門政府所在地，也是也門南部重要的政治和經濟中心。近期，亞丁遭導彈和無人機襲擊的次數有所增加。