烏克蘭新戰術襲俄羅斯　氣球掛無人機攻莫斯科機場　癱瘓大量航班

烏克蘭近日採取新方式向俄羅斯反擊，有片段顯示，烏軍以氣象氣球把自殺式無人機運至高空後投放，突襲莫斯科周邊空域。俄羅斯傳媒指，全國通報近1,000班航班延誤或取消。



據《每日郵報》（Daily Mail）周六（10月31日）報道，烏克蘭以氣象氣球把無人機吊至高空，飛抵目標區上空後放出，圖令莫斯科航空樞紐癱瘓；相片可見一架無人機懸掛於疑似氣球之下。莫斯科謝列梅捷沃（Sheremetyevo）機場大堂擠滿滯留旅客，至下午已錄得84班延誤、45班取消；機場附近冒出濃煙，疑有無人機墜毀，現場鄰近俄羅斯石油公司（Rosneft）油庫。

2026年11月2日，由於烏克蘭襲擊，莫斯科謝列梅捷沃國際機場有大批旅客滯留。（影片截圖）

官員及貴賓專用的伏努科沃機場（Vnukovo Airport ）錄得119班延誤、10班取消；西伯利亞最大機場新西伯利亞（Novosibirsk）約100班受阻；聖彼得堡普爾科沃（Pulkovo）機場138班延誤或取消。

有乘客滯留數日，一名勝利航空（Pobeda Airline）乘客投訴機上有兒童、只獲供水。俄羅斯國防部稱，過去兩日半擊落2,690架烏克蘭無人機，屬開戰以來最高紀錄之一。

烏克蘭國家安全評論員科瓦連科（Andriy Kovalenko）回應稱，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）拒絕停戰，其地緣政治正令俄國交通持續受擾；俄羅斯人選擇了這條路，就必須承擔後果。