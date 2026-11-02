澤連斯基：烏克蘭若獲美國提供愛國者導彈　將停轟俄羅斯煉油廠

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，如果美國能向烏方提供強力的「愛國者」（Patriot）攔截導彈，烏方就停止打擊俄羅斯煉油設施。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）要求俄烏停止攻擊彼此的能源設施，以緩解美國國內通脹問題。通脹在很大程度上是由能源價格飆升所致，這與他發動的對伊朗戰爭以及持續四年多的俄烏戰爭密切相關。

澤連斯基周日（11月1日）接受美國霍士新聞（Fox News）採訪時透露，他曾就此問題與特朗普及其團隊進行「多次、不同層面」的溝通。

圖為2026年9月22日，美國總統特朗普出席第81屆聯合國大會期間，與烏克蘭總統澤連斯基會面。（Reuters）

「我們強調，在俄羅斯襲擊我們的能源設施、殺害我國民眾，並不斷攻擊我國電力、天然氣、煉油廠及各類基礎設施之後，我們不可能不做出回應。」

他也說：「如果你們（美方）希望我們停止打擊俄羅斯煉油廠，那麼俄方也必須停止攻擊我們的能源系統。或者還有另一種選擇：向我們提供『愛國者』導彈——我們會自行籌資購買，而不只是尋求援助。」

「愛國者」導彈是烏克蘭用於攔截俄羅斯無人機和導彈的最重要武器之一。澤連斯基表明，如果華盛頓能提供這些導彈系統，基輔願意在相應期限內（例如一個月）停止對俄煉油廠的打擊。

他否認擔心此舉會被視為試圖「要挾」特朗普：「當合作夥伴之間坦誠相待時，我沒有任何顧慮。」

美國國務院周五（10月30日）說，特朗普政府已批准向烏克蘭出售500枚「愛國者」導彈。但澤連斯基警告稱，這些導彈可能需要數年時間才能交付。

本文獲《聯合早報》授權轉載

