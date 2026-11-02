特朗普重申恢復對伊朗實施打擊　警告某個時刻將「揮下重錘」

美國總統特朗普（Donald Trump）重申恢復對伊朗實施打擊的威脅，聲稱在某個時刻將不得不對伊朗「揮下重錘」。



法新社報道，特朗普星期天（11月1日）在愛荷華州一場共和黨競選集會上告訴支持者：「我之所以還沒徹底解決伊朗問題，只是因為我想表現得友善一些。如果可以，我希望能儘量挽救生命……但在某個時刻，我們將不得不對伊朗揮下重錘（give them a hammer）。」

特朗普多次表明，伊朗問題臨近決斷時刻，雖然他排除在來臨星期二（3日）美國中期選舉前重啟軍事行動，但並未放棄在那之後恢復打擊伊朗的可能。

為報復美國和以色列的軍事打擊，伊朗已向周邊波斯灣國家發射數千枚導彈和無人機，襲擊目標包括石油設施、機場和發電廠。襲擊不僅造成許多平民傷亡，也擾亂地區經濟。

2026年9月27日，伊朗德黑蘭一條街道上，懸掛一張印有伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）照片的橫幅。（Reuters）

彭博社報道，波斯灣國家擔心，如果美國和以色列再次攻擊伊朗，可能會在整個地區引發破壞性更強的戰爭，最終還是得由這些國家收拾殘局。

阿拉伯聯合大公國總統外交顧問加爾加什（Anwar Gargash）星期天在巴林舉行的國際戰略研究所（IISS）對話會上說，波斯灣正在尋求當前危機的政治出路。

伊朗仍然保留着戰前約四分之三的軍火儲備。國際戰略研究所區域安全主任霍卡耶姆（Emile Hokayem）說：「伊朗為新一輪衝突所做的準備要充分得多。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

