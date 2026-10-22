伊媒：最高領袖穆傑塔巴罕見露面　與議長商討美伊戰事影響

伊朗國營媒體報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）10月21日罕見公開露面，在德黑蘭會見國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf），評估美國與以色列對伊戰爭引發的最新局勢，並商討增強國家韌性的方法。這是穆傑塔巴自今年3月接任最高領袖以來有消息傳出其罕有露面，正值美伊因霍爾木茲海峽安全安排持續緊張之際。不過，伊方目前未有提供任何相關會面的有力相片或片段，外界暫時難以判斷消息真偽。



伊朗國家廣播電視台（IRIB）報道，穆傑塔巴與卡利巴夫會談中回顧了美以在軍事、經濟和「認知戰」方面的最新動向，重點強調加強國家各領域力量建設、解決人民經濟與民生問題。穆傑塔巴強調須鞏固國家的力量組成部分，並由議員發揮作用維繫及促進社會團結。

穆傑塔巴還肯定了伊朗民眾持續參加支持武裝部隊的集會，稱此舉具有「威懾作用」。卡利巴夫則向他匯報開戰以來國會的工作，及應對國家問題的現有及未來計劃。

2026年10月12日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見在霍爾木茲海峽中的船隻。（Reuters）

自接任最高領袖以來，穆傑塔巴主要通過書面聲明溝通，長期缺席公眾視野，引發外界對其身體狀況及在國家決策中角色的猜測。今年8月，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）曾透露，他與穆傑塔巴進行了一次約7小時的會談，稱最高領袖「健康狀況很好」。