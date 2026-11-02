中國女留學生韓遭肢解｜鄭昌聖當庭認罪　包括殺人毀屍妨礙公務

中國留學生在韓遇害案疑犯、31歲男子鄭昌聖11月2日承認檢方提出的所有指控。



韓國慶尚北道警察廳官網公開疑犯鄭昌聖的信息及照片。 (Gyeongbuk Provincial Police Agency)

大邱地方法院刑事審判第13庭審理這單案件時，鄭昌聖辯護人在法庭上表示，承認檢方對鄭昌聖提出包括殺人和損毀、遺棄、隱匿屍體，以及利用欺詐手段妨害公務罪等的全部指控，同意檢方提交的證據。

韓國一名中國籍女研究生遭肢解棄屍案，疑犯為同校中國籍男講師。韓國媒體2026年8月27日發布疑犯正面照及閉路電視片段，顯示他案發當日男扮女裝。（電視截圖）

檢方表示，鄭昌聖向其他受害者實施性暴力涉嫌違反《性暴力處罰法》，還正就此接受警方調查，若條件具備，將把兩宗案件並案起訴。

檢方指控稱，鄭昌聖此前曾騷擾多名女留學生，遭校方舉報後受到其他教授警告。他在和一名女留學生交往期間，又於今年3月和同校在讀碩士、化名為「文文」的25歲中國女留學生發展戀情。

鄭昌聖對兩名女方互相隱瞞對方的存在，刻意不讓兩段戀情對外曝光。警方調查揭發，鄭昌聖與「文文」爭執期間，「文文」揚言向校方揭發兩人關係，他擔心失去工作遂下毒手。

傳媒發布疑似棄屍閉路片：

根據警方和中、韓傳媒說法，鄭昌聖涉嫌8月20日凌晨在慶尚北道慶山市河陽邑的住所殺害中國25歲女留學生「文文」並損毀屍體，把「文文」遺棄在包括京畿道和慶尚北道在內等地的荒山和焚燒廠。

韓國一名中國籍女研究生遭肢解棄屍案，疑犯為同校中國籍男講師。韓國媒體2026年8月27日發布疑犯正面照及閉路電視片段，顯示他案發翌日手持黑色膠袋外出棄置物品。（電視截圖）

為妨礙有關部門調查，鄭昌聖作案後報假案，身着女裝前往東大邱站，並在車站附近關閉「文文」的手機。

警方8月21日接到首個報案，25日晚發現「文文」遺體及拘捕鄭昌聖，之後陸續公布案情細節與鄭昌聖身份，棄屍CCTV片等也隨之曝光。