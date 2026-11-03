伊朗證實與華府密集談判　堅持對方接受霍爾木茲海峽「兩天方案」

隨着各方加緊努力避免戰火重燃，伊朗星期一（11月2日）證實正通過調解方，與華盛頓間接進行「密集」交流，並提出可在嚴格條件下重新開放霍爾木茲海峽。



法新社報道，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）接受伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）時說，美伊雙方正通過調解方進行間接會談。

他說：「鑒於當前局勢的敏感性和嚴重性，磋商和審議工作正非常密集地進行……卡塔爾和巴基斯坦在這些談判中發揮着非常積極的調解作用。」

知悉有關談判情況的官員星期一透露，伊朗談判代表結束與卡塔爾調停方持續三天的會談後，星期天（1日）已離開卡塔爾。雙方正傳閱一份協議草案，未來可能舉行後續會談。

美國新聞網站Axios此前也報道稱，美國副總統萬斯（JD Vance）已致信伊朗最高國家安全委員會秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei），探討開啟新一輪會談的可能性，這是數月來雙方最高級別的接觸。

伊朗第一副總統阿雷夫（Mohammad Reza Aref）稱，從美方收到的資訊是「對我們取得勝利的承認」。

2026年10月15日，美國副總統萬斯（JD Vance）在美國密西根州舉行的中期選舉集會上發表演說。（Reuters）

與此同時，中國也敦促美伊重返談判桌，伊朗國家安全首長則與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）討論這場衝突。

在卡塔爾斡旋下，伊朗星期天（1日）也提出重開霍爾木茲海峽的「兩天方案」，是此前七天方案的精簡版本。這個方案下，美國若在第一天落實一系列滿足伊朗要求的措施後，伊朗會在第二天重新開放霍爾木茲海峽，恢復正常通航。

伊朗外交部發言人巴加埃（Esmail Baghaei）在記者會上也說，這項計畫「是伊朗展現善意姿態的另一個證明」。

他強調，一切都取決於美方是否接受伊朗的要求，「只有這樣，我們才能討論後續階段的安排」。

這波加緊外交斡旋的攻勢，正值星期二（3日）美國中期選舉前夕。美國選民對戰爭的不滿以及高企的燃油價格，正給美國總統特朗普（Donald Trump）所屬的共和黨帶來沉重壓力。

美國總統特朗普也在中期選舉前夕，改變對恢復軍事打擊伊朗態度。他星期一被記者問到是否考慮在中期選舉後打擊伊朗時直言「不會」，並稱美國可能與德黑蘭達成協議。

本文獲《聯合早報》授權轉載

