日本擬未來5年大增防衛開支至高達近4萬億元 以採購無人機等裝備
撰文：聯合早報
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日本政府與執政聯盟正考慮在未來五年大幅增加防衛開支，將預算提高至70萬億到80萬億日元（約3.98 萬億港元），比現行計畫增加近一倍，以進一步強化日本的軍事能力。
路透社報道，兩名知情人士透露，日本首相高市早苗政府正考慮調整2027年4月起的五年防衛建設預算，提高至70萬億到80萬億日元，相當於現行五年計劃約43萬億日元的1.8倍。
日本政府預計在年底前編制預算，並修訂三份與國家安全有關的政策檔，因此最終預算規模仍可能調整。日本防衛省目前不予置評。
一名知情人士透露，新增預算預計用於採購大量無人機等軍事裝備。此外，日元貶值也推高了日本採購防衛裝備的成本。
另一名知情人士說，最終預算可能落在70多萬億日元的中高區間。不過，考慮到東亞日益嚴峻的安全局勢，這筆資金是否足以滿足日本的防衛需求，仍存在疑問。政府與執政聯盟也須進一步磋商，才能敲定最終數額。
日本政府於2022年底制定現行五年防衛建設計畫，將2023財政年度起的五年防衛預算，從原定的27.5萬億日元大幅提高至約43萬億日元，重點發展具備反擊能力的遠端導彈，並增加彈藥及軍事裝備零部件儲備。
若新計畫獲得通過，將進一步擴大日本近年來的防衛投入，反映高市政府持續推動強化軍事能力的政策方向。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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