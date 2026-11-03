日本擬未來5年大增防衛開支至高達近4萬億元　以採購無人機等裝備

日本政府與執政聯盟正考慮在未來五年大幅增加防衛開支，將預算提高至70萬億到80萬億日元（約3.98 萬億港元），比現行計畫增加近一倍，以進一步強化日本的軍事能力。



路透社報道，兩名知情人士透露，日本首相高市早苗政府正考慮調整2027年4月起的五年防衛建設預算，提高至70萬億到80萬億日元，相當於現行五年計劃約43萬億日元的1.8倍。

日本政府預計在年底前編制預算，並修訂三份與國家安全有關的政策檔，因此最終預算規模仍可能調整。日本防衛省目前不予置評。

一名知情人士透露，新增預算預計用於採購大量無人機等軍事裝備。此外，日元貶值也推高了日本採購防衛裝備的成本。

2026年9月2日，日本東京，首相高市早苗出席自衛隊高級指揮官會議時檢閱儀仗隊。（Reuters）

另一名知情人士說，最終預算可能落在70多萬億日元的中高區間。不過，考慮到東亞日益嚴峻的安全局勢，這筆資金是否足以滿足日本的防衛需求，仍存在疑問。政府與執政聯盟也須進一步磋商，才能敲定最終數額。

日本政府於2022年底制定現行五年防衛建設計畫，將2023財政年度起的五年防衛預算，從原定的27.5萬億日元大幅提高至約43萬億日元，重點發展具備反擊能力的遠端導彈，並增加彈藥及軍事裝備零部件儲備。

若新計畫獲得通過，將進一步擴大日本近年來的防衛投入，反映高市政府持續推動強化軍事能力的政策方向。

本文獲《聯合早報》授權轉載

