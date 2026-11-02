富士山積雪逼近五合目！日本入冬雪景齊發　兼六園雪吊全面展開

邁入11月，日本各地紛紛出現秋冬交替的景象，富士山在宣布初冠雪2天後，積雪已延伸至五合目附近，整座名山宛如換穿銀白冬裝；與此同時，東京代代木公園鋪設人造雪搶先舉辦雪祭，滑雪好手現場飆特技，吸引大批民眾前來朝聖，北海道也迎來初冬降雪，日本街頭正悄然換裝。



白雪覆蓋山頭，日本富士山的積雪已從山頂延伸到五合目附近，遠眺如同戴上一頂白色帽子。而在秋田，水豚悠閒地泡進露天溫泉禦寒，宣告冬天的腳步已經逼近。

白雪覆蓋山頭。日本富士山的積雪已從山頂延伸到五合目附近。（示意圖，Unsplash@James Pere）

日本三大名園之一的金澤兼六園，園方已開始從高空架設「雪吊」繩索，保護樹枝不被大雪壓垮。有民眾表示，天氣一變冷就會開始這項作業，所以大家也會開始考慮各種防寒與過冬的準備。

金澤市兼六園絕美風景▼▼▼

+ 1

在東京澀谷區的代代木公園，雪祭活動搶先登場。舞台上鋪滿人造雪，滑雪好手華麗出發、高高躍起，完美著陸的精彩表演讓現場觀眾嗨翻。活動現場也搶先開賣滑雪場早鳥票，以及色彩繽紛的雪衣，有民眾興奮表示，腦海裏想像的全都是雪山。

北海道大學校園內，兩排壯觀的銀杏並木大道將全景染成一片金黃，美不勝收。甚至有家長帶著小孩，將飄落的金黃樹葉排成巨大愛心，一起開心合影留念。

從富士山的皚皚白雪、東京街頭的滑雪歡笑，再到北海道校園裡鋪成愛心的金黃落葉，日本各地正迎接初冬的到來，展現出秋冬交替時節的獨特風情。

【延伸閱讀】日本新幹線預約座位被霸佔？勿亂坐其他位 這樣做即有位還能退錢（點擊放大瀏覽）

+ 11

延伸閱讀：

威廉拒和好？哈利王子盼與家人破冰 卻嘆「有人不希望圓滿」引揣測

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】