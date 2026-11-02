仿英模式？傳日本擬與台洽貿易協議　涵蓋5領域合作最快年底簽署

日媒11月2日引述消息報道，日本與台灣正洽簽一項廣泛貿易協定，模式參照英國與台灣2023年簽署的「加強貿易夥伴關係」，最快今年底簽署。



《日經亞洲》引述兩名直接知情消息人士指，相關協定涵蓋經濟韌性與創新、防災產業合作、數碼貿易、貿易便利化及可持續發展五大領域，被視為雙方在中國壓力下加深經貿連結的戰略布局。

報道指，其中防災合作據悉包括無人機合作，主要用於應對地震等自然災害。日媒形容，若協定最終落實，將是民進黨當局在國際貿易戰略上屢受阻撓後一項難得進展。

日媒又指，有消息人士期望與日本達成協定可推動其他國家，特別是加拿大及菲律賓，加快推進各自協定。

加拿大2025年曾與台當局完成協定談判，但未簽署，加拿大政府其後調整對華經貿路線，總理卡尼（Mark Carney）1月訪華，被中方視為兩國關係的關鍵轉折點，中加關係回暖。

2025年11月7日，日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事論」。（Getty）

一名消息人士稱，英、台模式為日本提供先例。這名消息人士解釋，該框架為未來簽署更多針對特定地區或領域的協議提供靈活度，可「將政治敏感性降至最低」，亦可在中國反擊時為東京提供掩護。

回顧英國與台灣簽署ETP時，中國外交部曾嚴正表態敦促『停止藉經貿合作之名開展任何形式的官方交往』。