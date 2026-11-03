密克羅尼西亞船遇險漂流3月　5人跨5000公里奇蹟生還、4人失蹤

太平洋島國密克羅尼西亞（Micronesia）一艘載有9人船隻遭遇風暴後失聯三個月，漂流約5400公里後於11月1日在基里巴斯（Kiribati，又譯吉里巴斯）被救起，其中包括兩名兒童在內的5人獲救，另有4人仍然失蹤。



據澳洲廣播公司（ABC）報道，涉事9人於7月30日出發，計劃在密克羅尼西亞（Micronesia）的Murilo島和Ruo島之間航行，船程約一小時左右，惟不幸遇上日風暴後失聯。

美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）當時曾進行為期10天、範圍達25,000平方海里（約85,700平方公里）的搜尋未果後暫停行動。沒人想到，時隔三個月，基里巴斯一名村民11月1日發現該船海上漂流，並救起船上5人。

圖為太平洋島國密克羅尼西亞（Micronesia）和基里巴斯（Kiribati，又譯吉里巴斯）。一艘載有9人船隻在密克羅尼西亞遭遇風暴後失聯三個月，漂流約5400公里後在基里巴斯被救起，如今仍有4人下落不明。（Google Maps）

倖存者獲救時嚴重脫水、營養不良，經靜脈輸液治療後情況漸趨穩定，由當地牧師照料，他們暫未談論其中遭遇，希望外界尊重私隱。

目前，密克羅尼西亞的楚克州（Chuuk）州長Alexander Narruhn周日發聲明證實「九人中的五人已被找到」，表示「繼續為他們的四位同伴祈禱」。他又稱正在推動和基里巴斯方面交涉，安排倖存者返國。